Sophie Marceau, ce projet qui a beaucoup déplu à son entourage : "Ça n'a pas rendu tout le monde heureux..."

On la connait actrice, au cinéma, à la télévision comme au théâtre. Mais Sophie Marceau a d'autres cordes à son arc. En 1981, la comédienne, à peine âgée de 15 ans, avait accepté de partager un duo chanté avec François Valéry intitulé Dream in blue. Le titre avait été un succès incroyable l'hiver suivant et le 45 tours avait été certifié disque d'or pour plus de 500 000 exemplaires vendus. Mais dans l'entourage de l'artiste, tout le monde n'était pas ravi à propos de cette prise de risque.

Il fallait que je sois plus concentrée sur ma carrière au cinéma

"Je ne pensais pas faire ça dans ma vie, explique Sophie Marceau, sur France 2, dans l'émission Télématin le 10 mars 2022. Rien de tout ça d'ailleurs. François Valéry est un super compositeur, on s'était croisé durant un voyage organisé je crois, je ne sais plus très bien... et on est tombé amis. On a beaucoup parlé. Il compose tout le temps, il a écrit cette chanson, j'ai dit banco c'est trop cool, on va faire ça. Mais ça n'a pas rendu tout le monde heureux autour de moi parce qu'il fallait que je sois plus concentrée sur ma carrière au cinéma."

Au même moment, Sophie Marceau explosait sur grand écran puisque son duo avec François Valéry est sorti entre les deux volets de la saga La Boum, qui a révélé la comédienne au public. Il faut croire qu'elle avait fait le bon choix. Elle a non seulement continué à exceller au cinéma - elle est à l'affiche du film I Love America, de Lisa Azuelos, le 11 mars 2022 sur Amazon Prime - mais elle a aussi continué, à son rythme, à chanter de temps en temps. Elle a sorti un album, Certitude, en 1985, et a repris La Vie en rose, d'Edith Piaf, en 2014 à l'occasion du grand gala de la télévision chinoise pour le nouvel an. Elle a aussi participé au single Liberté, des Enfoirés, en 2016. Serait-elle prête à redonner de la voix ? "Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain est fait, admet-elle. Mais pourquoi pas..."