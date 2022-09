Sophie Tapie in love de Baptiste Germain : déjà validée par sa belle-soeur, les choses s'accélèrent

Sophie Tapie vient de franchir une nouvelle étape dans sa relation avec son nouveau compagnon Baptiste Germain. La fille de l'homme d'affaires Bernard Tapie (mort le 3 octobre 2021 à 78 ans) vient de reposter sur Instagram une vidéo de sa belle-soeur Mathilde sur laquelle on aperçoit les deux jeunes femmes en train de chanter en soirée et de visiblement passer du bon temps ensemble. De quoi ravir l'ancienne candidate de The Voice qui passait récemment un cap dans son couple en décidant d'emménager avec lui.

En effet, en story Instagram, la jolie blonde partageait un cliché de ce semble être la vue de sa nouvelle demeure à Biarritz où son compagnon a signé un contrat jusqu'en 2025. "New Home", écrivait dans la légende du post. S'ils ont décidé de s'installer dans le Sud Ouest, c'est parce que son prince charmant est un joueur professionnel de rugby et qu'il évolue avec le club du Biarritz Olympique. Quelques jours plus tôt seulement, elle révélait pour la première fois l'identité de celui qui fait battre son coeur, en partageant une photo de son couple en mode câlin à bord d'un bateau.

Fraîchement divorcée

#nousdeuxcontrelerestedumonde" écrivait-elle en légende, de quoi ravir et faire fondre le coeur des internautes, très enthousiasmés par cette nouvelle relation. "Les beautés", "Vous êtes magnifiques tous les deux", "Content pour toi, Sophie après la perte de ton papa, les soucis de ta maman, ton divorce, je te souhaite que du bonheur", commentaient certains d'entre eux en dessous du post. Pour rappel, Sophie Tapie sort tout juste de son divorce avec Jean-Matthieu Marinetti, qu'elle avait épousé en août 2020.

Elle annonçait la nouvelle à travers un message très classe : "5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, et je l'espère 100 ans d'amitié. L'année n'a été simple pour personne. C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes, mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre. Merci à vous tous de respecter notre choix. La vie est belle et doit continuer ainsi. Love you."