Sophie Tapie plus amoureuse que jamais : première Saint-Valentin avec son beau Baptiste

Après avoir traversé des douloureuses passes, notamment la mort de son père Bernard Tapie en octobre 2021, Sophie Tapie avait bien droit au bonheur. Elle l'a d'ailleurs trouvé en la personne de Baptiste Germain. La chanteuse de 34 ans file le parfait amour avec ce rugbyman évoluant dans l'équipe du Biarritz Olympique. Une idylle débutée discrètement avant que les tourtereaux ne l'officialisent sur les réseaux sociaux. C'est en juillet dernier que la jolie blonde présentait son chéri sur Instagram, un beau brun musclé et bien costaud prêt à en découdre avec les admirateurs de sa belle.

Depuis, tout roule pour les amoureux. Le couple a trouvé son rythme de croisière entre les entraînements de rugby, les matchs et les obligations professionnelles de Sophie Tapie. Près d'un an après leur rencontre et leur coup de coeur, Sophie et Baptiste passent donc le cap de leur première Saint-Valentin à deux. Une journée dont ils ont profité pour passer en revue les plus beaux clichés d'eux pris au cours des derniers mois dans leur story Instagram (voir notre diaporama) : bisous en bord de lac ou en bord de mer, balades ou détente dans un jacuzzi, le couple semble avoir la belle vie. Tout est donc parfait pour envisager un avenir des plus sereins.

Un divorce surprise avec Jean-Matthieu

Il y a encore un an, imaginer Sophie Tapie avec Baptiste Germain relevait de l'impossible. La jeune femme était en effet encore mariée à Jean-Matthieu Marinetti, qu'elle avait épousé à Saint-Tropez le 20 août 2020, sous le tendre regard de son papa, encore présent pour assister à un tel bonheur. Ce bonheur n'aura donc pas duré. En mai 2022, Sophie Tapie annonçait leur séparation sur les réseaux sociaux : "Cinq ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, en je l'espère 100 ans d'amitié. [...] C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre." Malgré le divorce, les ex ont su rester en très bons termes et c'est tout ce qui compte.