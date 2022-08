Sophie Tapie : Complètement in love de son Baptiste pour un week-end de rêve, photos à l'appui !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

C'est un bel été plein d'amour que vit Sophie Tapie en ce moment : totalement in love de son nouveau chéri, le jeune rugbyman Baptiste Germain, la chanteuse et actrice ne le quitte plus d'une semelle ! Tous les deux ont d'ailleurs pris quelques jours de vacances ensemble à Saint-Tropez où ils ont passé un beau week-end sous le soleil et entre amis. Bref, après plusieurs années difficiles, c'est aujourd'hui la dolce vita qui l'attend !

Cela ne fait que quelques jours que leur histoire est officielle... mais Sophie Tapie et Baptiste Germain ne se quittent déjà plus ! Ensemble depuis quelques semaines, la chanteuse et le rugbyman semblent vivre une belle romance estivale sans nuages et passent tout leur temps ensemble. Ce week-end, par exemple, c'est le jeune homme de 21 ans qui est allé rejoindre sa belle à Saint-Tropez pour quelques jours entre copains. Et l'ambiance semblait être plutôt bonne, si l'on en croit leurs storys ! Plus proches que jamais, les deux amoureux posent ensemble, serrés l'un contre l'autre et semblant se couver du regard. Une belle photo qui s'ajoute à celle de leur bande de copains, qui a donné envie à tous les internautes de se rendre dans la magnifique station-balnéaire du Var !

Une ville, d'ailleurs, que Sophie Tapie connait bien : elle s'y rend tous les étés pour les vacances et s'y est même mariée en 2020 avec son compagnon précédent, Jean-Mathieu Marinetti. Très heureux, le couple avait fini par se séparer il y a quelques mois, annonçant leur divorce en juin dernier après cinq ans d'amour et presque deux ans de mariage. Heureusement, aujourd'hui Sophie semble avoir retrouvé le goût de l'amour avec Baptiste Germain, son jeune petit ami : en effet, s'ils semblent avoir environ le même âge sur les photos, en réalité, le jeune homme a 12 ans de moins que la fille de Bernard Tapie ! Une différence qui ne semble pas les avoir gênés et qui ne les empêche pas de s'aimer au quotidien. En tout cas, on est heureux de voir Sophie Tapie aller si bien après plusieurs années difficiles : outre son divorce, la jeune femme a dû faire face à la mort de son père, le businessman Bernard Tapie. Décédé à 78 ans de plusieurs cancers contre lesquels il s'est courageusement battu pendant plusieurs années. Enterré après plusieurs grands hommages dans sa ville de Marseille, il avait été soutenu jusqu'au bout par Sophie mais également son frère Laurent, sa mère Dominique, son demi-frère Stéphane et sa demi-soeur Nathalie. Et tout ce petit monde doit être vraiment heureux pour elle !