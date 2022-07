"Merde !" - Sophie Tapie : Cet énorme "doss" qu'elle révèle, et qui a choqué sa mère en direct

Sophie Tapie rayonne. Séparée de son mari, Jean-Mathieu Marinetti, la fille du regretté Bernard Tapie a visiblement retrouvé l'amour dans les bras du rugbyman Baptiste Germain. Sur un petit nuage, elle a accepté de répondre à l'interview de RIFFX, évoquant des moments important de son parcours. En particulier sa première télé, un "très très gros doss", selon elle. La chanteuse avait alors tout juste 7 ans, et elle a été invitée par sa mère à venir à la télé, pour soutenir son père dans une mauvaise passe.

"Mon père est en prison et ma mère essaye de lui envoyer un espèce de message de soutien, d'amour, fait savoir Sophie Tapie dans cette interview filmée et partagée sur Instagram, le jeudi 21 juillet 2022. Elle est invitée en duplex dans une émission. À la fin, elle dit : 'Et il y a Sophie, ma petite Sophie, qui va venir lui faire un petit bisou. Viens ma Sophie.' Et là, je monte sur ses genoux et elle dit : 'Qu'est-ce que tu dis à papa ?'" Sauf que Dominique Tapie, désormais veuve, ne sait pas à quoi elle va s'attendre.

Moi, là je dis : 'Merde' !

"Et moi, je sais pas pourquoi, je suis tellement formatée à l'OM, continue Sophie Tapie. À 'Qu'est-ce qu'on dit à papa avant un match?'. Que moi là je dis : 'Merde !'" Dominique Tapie ne sait alors plus où se mettre. Très amusée par ces souvenirs, la fille de Bernard Tapie confie : "Et là, tu as ma mère, elle se fissure, elle qui est toute propre sur elle et tout, elle dit : 'Non, non, mais elle dit ça parce qu'elle croit que c'est un match de foot'." "Et elle ne sait plus comment se débrouiller, conclut Sophie Tapie. Voilà ma première expérience télé."