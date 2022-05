Sophie Turner confirme sa 2eme grossesse avec Joe Jonas : "Nous sommes tellement excités d'agrandir la famille"

En voilà une heureuse nouvelle ! Sophie Turner (Game of Thrones) a annoncé la future naissance de son deuxième enfant. En couple avec le célèbre chanteur Joe Jonas, la jeune femme (qui avait le ventre bien arrondi ces dernières semaines) a fait son annonce dans le dernier numéro de Elle UK paru ce mardi.

"C'est ce que la vie me réserve - élever la prochaine génération, expliquait-elle, la plus grande chose qui me soit arrivé dans la vie est de voir ma fille aller de mieux en mieux. Nous sommes tellement excités d'agrandir la famille. C'est la chose la plus bénie qui soit."

Une annonce officielle que les deux tourtereaux ont fêté du côté de New-York. En effet, la comédienne de 26 ans et Joe Jonas ont été vus dans la soirée du mardi à la première de la série HBO The Staircase au musée d'art moderne de la ville. Pour l'occasion, Sophie portait une robe Louis Vuitton façon long blazer, ainsi qu'une paire de gants rouges et un imposant collier couleur or. L'ex Jonas Brothers était vêtu d'un simple costume noir sur un tee-shirt blanc et vert (voir diaporama). Sophie Turner partagera l'affiche du show policier avec Colin Firth et Toni Colette, disponible sur HBO Max dès ce jeudi 5 mai.

Sophie et Joe se fréquentent depuis 2016. Tombés fous amoureux, les deux stars se sont mariées à peine 3 ans plus tard, d'abord à Las Vegas puis dans le sud de la France. Désireux de former "une grande famille", comme le déclarait l'actrice à US Weekly, ils avaient accueilli, en 2020, un premier heureux événement avec la naissance de la petite Willa. Près de deux ans plus tard, cette dernière va donc avoir la chance de devenir grande soeur. Autre bonne nouvelle, elle a pu compter sur son oncle Nick Jonas pour lui donner un nouveau cousin puisque le plus jeune des frères Jonas et sa compagne Priyanka Chopra ont annoncé être devenu parents d'un enfant né par mère porteuse.