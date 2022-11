Sören Prévost papa de 3 enfants avec Clarisse dont il est fou amoureux depuis 30 ans

Ce samedi 19 novembre, France 3 diffuse un nouvel épisode de la série Cassandre avec entre autres, Gwendoline Hamon dans le rôle du commissaire Florence Cassandre et aussi Sören Prévost dans le rôle du procureur Etienne Chappaz.

Si on ne présente plus son père Daniel Prévost, Sören s'est fait un nom à la télévision où il a participé à bon nombre d'émissions comme La Grosse Emission avec Kad et Olivier sur la chaîne Comédie !, L'académie des 9 présentée par Benjamin Castaldi sur NRJ12 en 2015 ou encore Tout le monde a son mot à dire présentée par Sidonie Bonnec et Olivier Minne sur France 2.

Côté vie privée, Sören Prévost partage depuis plus de 30 ans la vie de Clarisse avec laquelle il a trois enfants dont Gustave, 6 ans et Eléonore, 19 ans et un troisième dont on ignore le prénom. Sören et sa compagne n'hésitent pas à poster des photos et vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, notamment lors de leur anniversaire. Pour les 6 ans de son fils Gustave en février dernier, le fils de Daniel Prévost avait posté une vidéo du petit en train de rouler en mini-scooter. "Ce type vient d'avoir 6 ans. Et il ne va pas s'arrêter là...", a écrit Sören Prévost en légende de la vidéo.