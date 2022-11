Star Academy : 4e bébé pour une candidate, elle dévoile les coulisses de son accouchement pas banal

Après les dures épreuves qu'elles a affrontées, son rêve s'est officiellement réalité. Le 12 novembre 2022, l'ancienne candidate de la Star Academy Jill Vandermeulen est devenue maman pour la quatrième fois. Une nouvelle qu'elle a annoncée sur son compte Instagram, ce lundi 14 novembre.

La jeune femme qui a été révélée au grand public lors de la saison 5 en 2005 est l'heureuse maman de Bella-June (11 ans), dont le père est absent depuis sa naissance, et de deux garçons prénommés James (10 ans) et Jude (7 ans), nés d'une autre précédente relation avec un certain Loïc. Et avec son actuel compagnon Simon Gérard, elle souhaitait accueillir un quatrième enfant. Un parcours du combattant pour le couple. En effet, elle a été victime d'une première fausse couche au cours de l'été 2021. Un événement douloureux sur lequel elle s'était confiée et qu'elle a de nouveau vécu début 2022. "On a terminé l'année sur une note qui était extrêmement positive puisque j'ai découvert au mois de décembre que j'étais enceinte. Donc c'était le cadeau de Noël le plus formidable et ça venait clôturer l'année 2021 d'une manière exceptionnelle. Malheureusement 2022 n'a pas commencé comme on l'aurait souhaité. J'ai à nouveau perdu notre bébé donc ça a été très compliqué", confiait-elle dans l'une de ses vidéos YouTube.

Jill Vandermeulen a donc préféré attendre avant d'annoncer sa nouvelle grossesse. "C'était compliqué de vous le cacher, fallait que je porte du XXL tout le temps, c'était insupportable. Mais tout va bien, les nouvelles sont bonnes, on a dépassé le stade critique donc là on rentre dans le 4e mois. Une aventure qui commence, on a hâte, on est trop contents", écrivait-elle sur Instagram en mai dernier. Puis, en juin, elle a annoncé qu'elle attendait une petite fille. Une princesse qui a pointé le bout de son nez le 12 novembre 2022.

Un accouchement incroyable

Afin d'annoncer la bonne nouvelle, elle a posté une photo en noir et blanc sur laquelle on la voit en pleine souffrance, le visage baissé sur les cuisses de Simon Gérard qui la soutien en la prenant par le dos et en ayant la tête posée sur sa nuque. Comme s'il souhaitait prendre sa douleur. En légende, Jill Vandermeulen a révélé qu'elle avait accouché de manière naturelle de sa petite Charlie-Jane. Un moment qu'elle a qualifié d'"intense".

"J'ai eu à nouveau pour ce quatrième accouchement le souhait d'accoucher de manière totalement naturelle et en étant maître de ma puissance de femme. (...) J'ai pu vivre exactement cette naissance comme je le souhaitais. Malgré une petite aide médicale avec une perfusion pour booster les contractions qui n'était pas assez efficaces et une intervention pour percer la poche des eaux j'ai réussi à accueillir cet enfant sans péridurale, sans épisiotomie et dans la position de mon choix. Un bon gros bébé de 4kg500 et 54 cm. Aucune déchirure pas même une égratignure ! Comme quoi le corps est capable de faire des prouesses incroyables", peut-on lire. Autre fait incroyable, elle a pu sortir de l'hôpital "à peine 24h après la naissance".