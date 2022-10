Star Academy : Cette célèbre prof' révèle l'origine du prénom très original de son enfant

La Star Academy a fait son grand retour sur TF1, après près de 15 ans d'absence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le télé-crochet connait toujours un franc succès. En effet, le premier prime de cette dixième saison, diffusé samedi 15 octobre 2022, a réuni 4,84 millions de Français en moyenne, soit 24,9% de part d'audience sur l'ensemble du public. Un joli score qui s'explique notamment par la joie des téléspectateurs de retrouver ce programme phare des années 2000, mais aussi certains visages bien connus.

Nikos Aliagas est toujours aux commandes de la Star Academy. Et Aria Crescendo, qui avait officié comme professeure de yoga en 2005 et 2006, est elle aussi de retour dans le même rôle. Entre temps, elle a mené sa petite vie de son côté et est même devenue maman de deux garçons, Calvin (3 ans) et Sunny Blue (né en décembre 2021). Des prénoms choisis avec soin, notamment celui du petit dernier, comme elle l'explique à nos confrères du magazine Ici Paris, en kiosques le 12 octobre dernier. "Le nom de famille de mon mari américain est Forristal, qui vient du mot forêt. Comme on est très nature tous les deux, on s'est dit Sunny comme le soleil, Blue comme le ciel et donc avec le côté forêt", indique la jeune maman. Et d'ajouter : "J'espère qu'avec un tel nom, il deviendra un petit nomade protecteur de la nature et passionné de yoga..."

En plus d'enseigner le yoga à ses nouveaux élèves au château de Dammarie-les-Lys, Aria Crescendo entend bien transmettre sa "zen attitude" à ses deux enfants. "J'ai tendance à m'oublier un peu. Il peut m'arriver d'être la mère la plus stressée du monde... Quand on donne des cours de yoga, on donne énormément d'énergie aux autres. Les autres se rechargent mais toi, tu te vides, lance la jeune femme de 39 ans. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre avec la vie de famille. Mon petit dernier a 9 mois, il ne fait toujours pas ses nuits. Pour l'aîné, c'était pareil... Avec mon mari Gus, on a de la chance, on a des enfants hyper agités et hyper actifs." Un réel bonheur pour le couple qui semble épanoui à la tête de cette adorable petite famille !