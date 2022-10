Jean-Jacques Goldman : Ressemblance saisissante de son fils Michael, à la tête de la Star Academy

Le retour de la Star Academy fait les beaux jours de TF1, avec de belles audiences - 4,84 millions de Français en moyenne - et si le programme fait honneur au programme d'il y a deux décennies, la nouveauté fait partie du show présenté par Nikos Aliagas. Ainsi, la direction a changé : un nouveau nom a succédé à celui d'Alexia Laroche-Joubert et son patronyme est pour le moins connu, Michael Goldman.

Ce 15 octobre 2022, le producteur de musique a donc fait ses débuts dans la Star Ac, devant les caméras de TF1. Et une chose est sûre, la ressemblance est frappante avec son célèbre père, ! Les traits de son visage et même ses sourcils rappellent furieusement son papa, mais pas seulement. Sa douceur et sa bienveillance dans sa voix font rapidement à écho à celles de son illustre père, comme on peut le remarquer lors de son interview dans 50 minutes Inside, juste avant la diffusion du prime. "Quand on m'a proposé, je n'étais pas sûre d'être le bon profil", commence par dire celui qui se trouve très différent de sa prédécesseure. "Et puis le fait d'aider des jeunes à faire de la musique, c'est ce que j'ai toujours fait, ça me passionne. La vérité, c'est que ça m'éclate", a ensuite ajouté l'homme de 42 ans.

Un choix qui aurait pu étonner son célèbre papa, en retrait de la scène pour plus de discrétion, mais il n'en est rien. Au contraire : "Il m'a félicité quand il a su que j'allais faire l'émission. Je ne suis pas sûr qu'il ait la télé mais la Star Ac, c'est une des seules émissions où il avait fait un peu de promotion donc il s'en souvenait bien" a raconté Michael Goldman au Parisien.

Frère de la psychologue Caroline et de la pédiatre Nina, Michael Goldman, producteur de musique qui a cofondé le label My Major Company, a pour mère Catherine Morlet. Le discret Jean-Jacques Goldman est divorcé depuis 1997 et s'est remarié avec Nathalie Thu Huong-Lagier, de trente ans sa cadette, agrégée et docteure en mathématiques. Ils ont trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007).