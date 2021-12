Star Academy : Une ancienne prof' est maman pour la 2e fois, le prénom très original de son bébé dévoilé

C'est le 6 août dernier qu'Aria Crescendo a officialisé sa deuxième grossesse. Elle avait posté une première photo sur laquelle elle posait en maillot de bain, le regard tourné vers l'objectif et les mains sur son ventre bien arrondi. Son compagnon Gus Forristal était à ses côtés, tout sourire, avec leur fils Calvin (2 ans) dans les bras. Sur les autres clichés, son fils et son mari touchent son baby bump et le petit garçon s'apprête même à l'embrasser. "Hey les amis, je suis si excitée de partager la nouvelle avec vous. Calvin va être grand frère. Maintenant la question est : pensez-vous que c'est une fille ou un garçon ?", avait-elle commenté.

Trois jours plus tard, c'est le sexe de son bébé qu'Aria dévoilait sur le réseau social. "Bon voilà... C'EST UN GARÇON. Calvin va avoir un petit frère et un meilleur ami. Nous sommes si excités... Nous avons déjà choisi un prénom. Quels sont vos prénoms de garçon préférés ? Si vous voulez les partager, mettez-les en commentaire de ce post", pouvait-on lire aux côtés de nouvelles photos.

Depuis son passage dans la Star Academy, Aria Crescendo a fait un sacré bout de chemin professionnellement. Toujours prof de yoga, elle anime des conférences, a sorti un livre et voyage dans le monde entier pour partager des bonnes vibrations à travers le yoga et la musique. Car oui, elle chante et compose aussi ! Les téléspectateurs ont notamment pu la voir dans l'émission Duos Mystères sur TF1.