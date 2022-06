Star Academy - Laurène, la dernière gagnante totalement oubliée : "C'est comme si nous n'avions pas existé"

Quand on pense à la Star Academy, et à ses nombreux gagnants, les noms de Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou Grégory Lemarchal ressortent en tête de liste. Il y a pourtant eu neuf saisons de l'émission. A la fin de l'année 2012, le programme avait effectivement effectué un discret retour sur le petit écran, non pas sur TF1 mais sur NRJ 12. En février 2013, c'est Laurène Bouvion qui avait remporté la victoire, après douze semaines de compétition, face à l'autre finaliste du show, Zayra.

C'est comme si nous n'avions pas existé

Alors que la Star Academy s'apprête à retourner à la télévision, Laurène Bouvion estime être la grande oubliée de l'histoire de l'émission. "Quand j'entends parler de huit saisons de la Star Academy, ça me blesse, explique-t-elle au journal Le Parisien. Avoir remporté l'émission, c'est ma plus grande fierté. Et là, c'est comme si on gommait la nôtre, comme si nous n'avions pas existé." Si sa victoire a fait moins de bruit qu'une autre, c'est aussi parce que la jeune chanteuse n'a jamais sorti l'album qui aurait dû faire suite à sa victoire. L'artiste avait bien signé un contrat avec AZ, un label d'Universal, mais elle n'était pas satisfaite par ce qu'on lui proposait artistiquement et avait préféré se retirer du projet.

Laurène Bouvion avait intégré la Star Academy "à l'arrache, sans être réellement préparée", avec son compagnon Louis Meyel. Elle espère, dix ans plus tard, avoir un petit rôle à jouer dans la 10e saison du show... sans grand espoir. "En tant que téléspectatrice, je suis super heureuse que ça revienne, avoue-t-elle. En tant qu'ancienne gagnante, je l'étais aussi... mais je me suis vite aperçue qu'il n'y avait aucune chance que je sois invitée. Notre parcours ne correspond pas à ce que certains avaient imaginé. Je n'ai pas sorti d'album, mais ce n'est pas grave. C'est un programme qui m'a apporté tellement de bonnes choses. Et tout ce qu'on vit, c'est grâce à l'émission qui a été un tremplin énorme. Maintenant, je peux me tromper... et ce serait un plaisir d'enfin découvrir le château de Dammarie-les-Lys !"

