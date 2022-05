Star Academy : Une ex-candidate phare de retour ? Grande nouvelle et mise au point

Les fans de la Star Academy sont les plus heureux du monde depuis quelques jours. Début mai, la rumeur selon laquelle l'émission ferait son grand retour a été officialisée. Depuis, tout le monde veut savoir quelles personnalités auront la lourde tâche de coacher les nouveaux élèves. Et une ancienne participante pourrait bien en faire partie.

Pour la nouvelle saison de la Star Academy, le public ne retrouvera pas le chorégraphe Kamel Ouali, le comédien, compositeur et metteur en scène Oscar Sisto ou la chanteuse, comédienne et professeure de chant Armande Altaï. Endemol France compte en effet miser sur de nouveaux visages. Si pour l'heure, aucun nom de prof n'a officiellement été annoncé, l'une des anciennes candidates du programme emblématique (diffusé de 2001 à 2008 sur TF1) a brisé le silence en story Instagram.

Il se murmurait que Lucie Bernardoni, finaliste de la saison 4 (2004) face à Grégory Lemarchal, avait été recrutée pour être professeure de chant. Mais 'épouse de Patrice Maktav (candidat de la saison 1 en 2001) a souhaité apporter une rectification. "Personne ne m'a contactée pour intégrer le corps professoral de la Star Academy. Soyons honnête : je ne suis pas assez reconnue pour cela. Et je n'ai pas le même poids qu'une artiste reconnue pour être contactée. C'est ainsi et je l'accepte. Car à leur place, je n'aurais pas pensé à moi. J'en suis bien consciente. Alors, j'ai osé, pour une fois prendre mon téléphone. C'est moi qui ai demandé à être reçue par la production pour discuter de mon métier de professeure de musiques actuelles que j'exerce déjà. Je trouvais cela génial de devenir professeure au sein du château où j'ai vécu tant de choses", a-t-elle tout d'abord écrit le 12 mai 2022.

Reste à savoir si Endemol France est intéressée par la proposition de Lucie Bernardoni. Pour l'heure, la charmante brune a avoué qu'elle n'avait "pas été recontactée pour le moment". "Je trouvais ça normal de rectifier les choses. S'il y a une suite, ou non, ça ne dépend pas de moi, vous l'aurez compris. La seule chose qui dépend de moi, et que je n'aurais pas fait avant, c'est que je n'attends plus que l'on me donne des opportunités qui m'intéressent. Je les provoque. Surtout, si je sais que j'ai travaillé (beaucoup) pour me permettre de le faire. On verra si j'ai bien fait", a-t-elle conclu.

Les premières infos sur le retour de la Star Academy

Jean-Pascal Lacoste pourrait faire son retour puisqu'il a révélé le 6 mai dernier dans Touche pas à mon poste qu'on lui avait proposé "un beau rôle au sein du château". "Un rôle de directeur, de CPE, de conseiller aux élèves, de leur donner un peu l'expérience...", avait confié le fiancé de Delphine Tellier. Ce qui est certain, c'est que c'est une fois de plus vers Nikos Aliagas que l'on s'est tourné pour présenter la saison inédite de la Star Academy. Et les élèves auront le bonheur de poser leurs valises au mythique château des Vives-Eaux à Dammarie-les-Lys. "L'émission pourrait être diffusée à l'automne prochain, Très certainement en octobre, après la diffusion de The Voice Kids", avait précisé un technicien qui travaille sur ce projet au Parisien. A peine le casting a-t-il été ouvert que la production a croulé sous les candidatures. Il y en a eu pas moins de 10 000 dossiers en quarante-huit heures ! Tout comme les noms des professeurs, celui de la directrice ou du parrain n'ont pas été dévoilés.