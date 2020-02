Star Academy truquée ? Georges-Alain se défend et s'explique

C'est une bonne partie du monde de la télévision que Georges-Alain Jones s'est mis à dos depuis le 18 février 2020. Dix-huit ans après sa participation à la Star Academy aux côtés de Nolwenn Leroy, Emma Daumas encore Jérémy Chatelain, l'homme désormais âgé de 44 ans, a lâché une véritable bombe en affirmant que toute l'émission était truquée. Contacté par nos confères de Télé Loisirs, Georges-Alain a tenu à revenir sur ses révélations.

"C'est juste le mot 'truqué' qui est gênant en fait. Mais où est-ce qu'on situe la limite entre 'truquer' et 'orienter' ? Chacun voit les choses comme il veut. Moi je trouve que le mot 'truqué' est très violent", explique -t-il au média.

Selon lui, c'est surtout le processus de montage de l'émission qui est à remettre en cause : "L'orientation sur un montage vidéo en télé, tous les gens qui font de la télé savent comment ça se passe. C'est un peu dur de dénigrer le système, car pour donner du rythme à une émission, un programme, un docu, il faut du montage. On le sait tous, donc quel est le problème avec ça ? Je l'ai découvert à l'époque, car les gens à l'extérieur me disaient qu'on ne voyait que moi à l'antenne lorsque j'étais nominé. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre les rouages. J'ai fait une erreur en m'inscrivant à une émission qui ne me convenait pas. Mais ce n'est pas cracher dans la soupe !", affirme Georges-Alain pour répondre aux accusations de Jean-Pascal Lacoste qui s'est indigné par téléphone sur le plateau de Touche pas à mon poste. "On ne peut pas dire des conneries pareilles. Lui, il veut se faire de la pub. Il avait qu'à se plaindre au bout de deux ans. Je pense que c'est une connerie, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il doit rembourser l'argent qu'il a gagné grâce à ça", a déclaré l'ancien "agitateur".

Vivement critiqué pour ses talents jugés limités à l'époque, l'ancien candidat du télé-crochet affirme ne jamais avoir eu la prétention d'être un grand chanteur : "J'étais le premier à dire que je ne savais pas chanter ! Je ne suis ni en manque de notoriété ni de quoi que ce soit, tout va bien dans ma vie. J'élève ma fille, je suis heureux. Chacun a pu avec le temps avoir suffisamment de recul pour se faire une idée de ce genre de programme", continue-t-il. Pourtant, Georges-Alain ne regrette pas son aventure pour une très bonne raison : "Je referais la Star Academy, car il m'est arrivé la plus belle chose au monde grâce à cette émission : j'ai rencontré ma femme qui était danseuse et j'ai eu un enfant. Tout ce qui arrive n'est pas très grave, mais je trouve ça plutôt bête. (...) Je vous rassure, j'ai repris le cours de ma vie. Et oui, je suis encore en contact avec deux personnes de cette saison-là, dont une qui est sortie très tôt du programme...", dévoile Georges-Alain.

Pascal Nègre, en charge d'assurer la réalisation et la promotion de l'album du gagnant, a de son côté formellement démenti les propos de Georges-Alain. "Sûrement pas. Vu le nombre de votes et l'huissier présent ! Heureusement... ou malheureusement, cela est un autre débat !", écrit-il sur son compte Twitter. À bon entendeur...