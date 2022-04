Star Academy : Une candidate emblématique en route pour le mariage

Certains anciens candidats de la Star Academy se font discrets dans le paysage médiatique. Mais ils continuent à partager leurs aventures avec leur communauté, sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Joanna Lagrave, candidate de la saison 8, en 2008. Et le 26 avril 2022, elle a annoncé une très bonne nouvelle à ses abonnés.

Joanna Lagrave est une femme comblée. Elle est en couple avec un homme prénommé Rico. Ensemble, ils ont eu le bonheur d'agrandir la famille avec leurs filles Jade (née le 17 août 2018) et Zoé (née le 24 mars 2021). Et prochainement, le couple va passer une nouvelle étape importante. Comme la jeune femme l'a dévoilé en story Instagram, elle va se marier. "Pas de maquillage aujourd'hui et je n'ai pas encore fait le tirage de la carte du jour. Mais j'ai la motivation. J'y ai passé la matinée avec Zoé. Ca y est, je me lance dans les préparatifs du mariage", a-t-elle commenté une photo sur laquelle elle apparaît au naturel, avec une tasse de thé ou de café dans les mains. Et la future mariée peut compter sur son aînée pour lui venir en aide. "Quand Jade participe à la déco", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle apparaît une poupée aux cheveux violets.

Pour l'heure, on ne sait pas encore à quelle date se déroulera la cérémonie ni quel thème Joanna Lagrave et son compagnon Rico ont choisi. Ce qui est certain, c'est qu'ils vivent un bonheur sans nuage. Un amour qu'ils vont bientôt officialiser donc.

Une vie loin des projecteurs

Si Joanna Lagrave a tenté de percer dans la musique après son passage au château de Dammarie-les-Lys, elle a mis ce projet de côté pour se consacrer à sa vie personnelle. L'ex-star académicienne, qui est intéressée par la spiritualité, a tout de même une chaîne YouTube pour aborder des sujets qui lui tiennent à coeur. Elle possède également un compte où elle dévoile ses peintures.

Joanna Lagrave a fait un retour éclair à la télévision fin 2021, à l'occasion de la diffusion des émissions pour les 20 ans de la Star Academy. Rappelons que lors de sa saison, elle avait été éliminée aux portes de la finale. C'est Mickels qui avait remporté l'aventure.