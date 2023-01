Star Academy : Une candidate, mariée depuis 3 ans, est partie avec une autre femme... Elle raconte tout

Mariée depuis 2019 à Olivia, Anne-Laure Sibon avait annoncé leur divorce le 24 décembre 2022 sur Instagram. Invitée sur le plateau de TPMP People le 7 janvier 2023, l'ancienne candidate de la Star Academy a accepté d'en dire un peu plus sur les raisons de leur séparation. "On s'est malheureusement quittées", a d'abord rappelé l'ancienne candidate de la Star Academy face à Matthieu Delormeau.

Très étonné par cette rupture inattendue, l'animateur de C8 a alors évoqué un documentaire passé où elle apparaissait avec son ex : "Mais Anne Laure quand je vous ai tournées, vous m'avez dit est-ce qu'on peut retourner la séquence où on s'est rencontrées pour se re-dire que c'est l'amour à vie et se re-dire que quand tu as la bonne personne tu le sais, et cette séquence elle était tellement intime !". "Le lien il était très fort, il est toujours très fort et je crois que j'aurais jamais pu m'imaginer que la vie m'amène ailleurs parce que ça a été ma décision", a répondu la jolie blonde aux yeux clairs, connue pour avoir participé à la deuxième saison de la Star Ac remportée par Nolwenn Leroy.

"Je peux vous poser une question intime, c'est parce que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre ?", lui a ensuite demandé Mathieu Delormeau. "Oui. Et c'est arrivé comme ça, l'amour quand ça te tombe dessus... Et pourtant je me pensais super heureuse, très bien, j'avais la maison de mes rêves, une vie qui m'allait et ça a été plus fort que tout, l'amour m'a emmenée ailleurs", a répondu Anne-Laure Sibon en toute transparence, précisant vivre désormais "près de Montpellier" avec sa nouvelle compagne.