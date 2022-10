Star Academy : Une candidate transformée à cause de la maladie, ses douloureuses confidences

La Star Academy s'apprête à faire son grand retour ! Le 15 octobre 2022, TF1 donnera le coup d'envoi d'une nouvelle saison. Ainsi, les téléspectateurs pourront faire la connaissance des 13 candidats qui ont le bonheur de faire partie de cette belle aventure. Les plus nostalgiques attendent avec impatience ce come-back et se souviennent encore des anciens qui ont fait les beaux jours de la première chaîne de 2001 à 2008. Jessica Marquez en fait partie. Depuis sa participation à la saison 1, elle a bien changé, pour une triste raison.

"La musiiique, oui, la musiqueeee. Je le sais, sera la clé, de l'amour de l'amitié". Ces paroles de l'hymne, Jessica les a chantées durant plusieurs semaines puisqu'elle est arrivée jusqu'en demi-finale de la saison (remportée par Jenifer). Son grain de voix et sa personnalité avaient séduit, ce qui lui a permis par la suite de lancer sa carrière. Si elle s'est fait plus discrète à partir de 2013, elle a fait une réapparition remarquée en mars 2019 en accordant une interview à Closer. L'occasion pour elle de révéler sa maladie qui l'a transformée.

Jessica Marquez a en effet révélé qu'elle souffrait d'hypothyroïdie (l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes). Une maladie qui a eu des effets sur son physique. "J'ai un petit souci parce que ça fait prendre du poids donc forcément quand tu as 40 ans et que tu prends 10 kilos, ça fait un peu mal ! C'est assez compliqué à gérer au quotidien. La thyroïde, c'est la chef d'orchestre des hormones chez la femme. Donc ça régule la température du corps, ça régule la partie hypophyse du cerveau, ça régule tout. Et quand t'as 40 ans, tu as les hormones encore plus au taquet et donc, ça fait vriller et c'est très fatigant", avait-elle déclaré.

A l'époque, elle souhaitait trouver un traitement efficace car la prise du médicament l'Euthyrox a été douloureuse pour elle. Par la suite, Jessica Marquez a de nouveau quitté le feu des projecteurs mais a malgré tout accepté de faire une apparition pour le prime des 20 ans de la Star Academy, il y a un an. Selon son compte Instagram, elle suit actuellement une formation herboristerie.