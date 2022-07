Star Academy : Une star de la chanson choisie pour être directrice, "les négociations sont serrées"

La musique s'apprête à être de nouveau la clé de l'amour, de l'amitié. Actuellement, TF1 et Endemol préparent activement le retour de la Star Academy pour la rentrée prochaine. Et selon nos confrères de Voici (édition de ce vendredi 1er juillet 2022), la directrice du château de Dammarie-les-Lys a été trouvée.

Peu après l'officialisation du retour de la Star Academy, le public a souhaité savoir quels seraient les nouveaux professeurs de la nouvelle saison mais aussi, la nouvelle directrice. Des rumeurs selon lesquelles Sylvie Tellier allait endosser le rôle ont vite couru. Si elle a bel et bien été approchée, elle n'a pas souhaité répondre favorablement. "Honnêtement, je ne suis pas certaine que l'on m'attende dans un rôle de directrice de la Star Academy. J'ai été extrêmement fière que l'on pense à moi mais ce ne sont pas pour dans mes projets immédiats. Pas du tout. Mais je suis persuadée qu'ils auront un directeur ou une directrice qui sera fabuleux dans cet exercice-là", avait-elle confié à Radio Monaco. La première chaîne et la société de production ont donc poursuivi leurs recherches. Et ils auraient trouvé la perle rare en la personne de Lara Fabian.

Selon le magazine Voici, elle aurait été repérée car elle occupe le poste de directrice dans la version québécoise depuis deux ans. Un rôle qui lui sied à merveille. "En voyant les images de l'émission, la prod a eu un vrai coup de coeur. Ils ne voulaient plus qu'elle", a confié un membre de la production. Si pour l'heure, la nouvelle n'a pas été officialisée, c'est parce que Lara Fabian n'aurait pas encore signé son contrat. "Les négociations sont serrées. Pour un poste comme ça, on parle d'un salaire entre 300 000 et 500 000 euros, ça prend forcément du temps", a ajouté la source. Mais la chanteuse de 52 ans et TF1 devraient trouver un terrain d'entente et confirmer la bonne nouvelle par la suite.

Du côté des professeurs, on ne sait pas encore qui aura le plaisir d'enseigner au château. Mais sur RTL Kamel Ouali, qui a été professeur de danse dans le programme de 2001 à 2008, a confié qu'il était en discussion pour faire son retour. Il avait précisé que si ce come-back l'enchanterait, il ne le ferait pas sous "n'importe quelles conditions". Ce qui est certain, c'est que Nikos Aliagas rempilera à la présentation.