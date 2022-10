Stella Belmondo, 40 ans de moins que son frère Paul : elle s'exprime sur sa place atypique dans le clan

Lors de l'hommage national organisé aux Invalides pour l'acteur mythique, Stella Belmondo se trouvait avec les petits-enfants de Bébel. Pas écartée, mais placée avec cohérence, aux côtés de celles et ceux qui sont les plus proches d'elle. Paul Belmondo avait lui aussi parlé en toute franchise de leurs relations, pour le même magazine mais l'an dernier : "C'est une relation compliquée, car nous avons quarante ans d'écart. Stella est plus proche de mes enfants et de ma nièce Annabelle, raison pour laquelle elle était avec eux aux Invalides. Il n'était absolument pas question de la mettre à l'écart, une connerie que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux."

Maintenant que le comédien n'est plus, c'est son fils, époux de Luana et désormais grand-père qui a hérité de la position de "chef du clan Belmondo". "Même si je sais que mon père nous regarde et nous protège, il n'est plus là, et je suis, de fait, en haut de la pyramide. Je me sens une responsabilité. Mais je n'ai pas pris et je ne prendrai aucune décision sans en parler à Stella et Florence, Muriel et Alain [sa tante et son oncle]. Tout ce qui le concerne doit être vu par l'ensemble de la famille. Pour ses obsèques, il nous a facilité les choses en indiquant dans son testament quelles étaient ses dernières volontés..." Les mauvaises langues qui cherchent à voir des tensions dans la famille Belmondo n'ont qu'à bien se tenir !

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 6 octobre 2022