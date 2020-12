Stéphane Plaza furieux : "Je n'avais pas besoin de ça !", coup de gueule sur Instagram

Stéphane Plaza est tout simplement hors de lui. En marge des manifestations parisiennes contre la loi Sécurité Globale, des casseurs ont causé plusieurs heurts. Parmi les commerçants touchés, on dénombre deux vitrines d'agences immobilières appartenant au réseau de Stéphane Plaza. Touché, l'animateur star de M6 a exprimé sa révolte sur Instagram, le dimanche 6 décembre 2020.

"Dans une année difficile où chacun lutte contre le Covid et s'entraide, je n'avais pas besoin de ça... Soutien à nos collègues du 20e", a-t-il écrit en story, tout en publiant les images d'une vitrine cassée. "Après une année aussi difficile, aujourd'hui je suis triste... La violence ne devrait pas être là et pourtant deux vitrines d'agence Stéphane Plaza ont été complètement détruites au même titre que d'autres commerces. C'est tout simplement scandaleux ! Pourtant je suis pour le droit de grève et celui de défendre ses acquis. Détruire le bien d'autrui est une honte", a-t-il martelé, toujours sur Instagram.

Après plus de 52 000 manifestants dans toute la France, les dégradations commises par les casseurs au sein de la Marche des Libertés rendent désormais difficile tout dialogue avec le gouvernement. Alors que les manifestants continuent de rapporter des violences policières, le clivant ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé les violences inadmissibles des casseurs et autres black blocks, qui "cassent la République".

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Plaza a un souci avec ses agences immobilières. Une de ses agences du 11e arrondissement de Paris avait pris feu accidentellement, en septembre dernier. "Grosse alerte hier midi, ma propre agence immobilière dans le 11e en feu (...) Une grosse frayeur, mais heureusement pas de drame, aucun blessé et surtout des héros", avait-il annoncé, remerciant les pompiers. En 2016 déjà, une agence qui devait ouvrir dans le Var avait été vandalisée par des tags vulgaires.