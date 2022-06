Stéphanie Durant (Les Marseillais) incroyablement amincie : son avant/après bluffant

L'ancienne candidate des Marseillais (W9) a posté une story qui n'est pas passée inaperçue, le 23 juin 2022. A l'occasion d'un placement de produit, Stéphanie Durant a dévoilé un avant/après qui a à coup sûr impressionné sa communauté Instagram.

Le 20 octobre 2021, Stéphanie Durant et son mari Théo Soggiu ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que les tourtereaux ont prénommé Loann. Comme la majorité des femmes enceintes, la belle brune avait cumulé des kilos de grossesse. Mais depuis, on dirait bien qu'elle a retrouvé sa silhouette. Comme ses abonnés peuvent le voir sur les réseaux sociaux, la grande amie de Jessica Thivenin s'est remise au sport. Mais elle prend aussi des gélules brûle-Graisse naturelles et vegan baptisée MiniWeight. Et elle a bien vite vu le résultat. Ses abonnés aussi, l'occasion pour l'ancienne candidate de télé-réalité d'organiser une session de questions/réponses sur le sujet.

Un internaute a voulu savoir si elle continuait à faire attention à son alimentation. "Oui j'essaye. (...) J'utilise MiniWeight pour stagner quand je fais des écarts. Après c'est plus compliqué dans le sud qu'à Dubaï avec les apéros, les invitations. Mais je jongle avec MiniWeight et je connais mon corps", a répondu Stéphanie Durant. Et quand on lui a demandé si sa méthode fonctionnait vraiment, elle a partagé un montage bluffant. A gauche, on peut la voir en bikini rose fluo, avec une silhouette athlétique. A droite, la jeune femme est aussi en deux-pièces et a quelques kilos en plus. "Je suis actuellement à -6 kilos avec une bonne alimentation et quelques écarts. Mini Weight est un coup de pouce qui va vous permettre de perdre plus vite, un confort intestinal et ce n'est que des produits naturels", a-t-elle commenté. Un changement physique dont elle doit être fier.