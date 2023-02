Stromae, fou de Coralie : très rares bisous en public et à la télé pour le couple !

C'était un événement à ne pas manquer pour tous les acteurs du milieu musical français ce vendredi 10 février. Le rendez-vous était donné à la Scène musicale à Boulogne-Billancourt pour la 38ème cérémonie des Victoires de la musique présentée par l'ancienne Miss France Laury Thilleman. Si Orelsan a gagné trois trophées, faisant de lui la star de la soirée et l'artiste le plus récompensé, il n'est pas le seul à avoir remporté des prix. Angèle, Pierre de Maere, November Ultra ont notamment été encensés par le public.

Stromae s'est vu, quant à lui, décerner les prix de l'artiste et de l'album de l'année pour Multitude. Un sacre qu'il a vécu au côté de son équipe dont fait partie Coralie Barbier, sa styliste, son épouse et la mère de son fils. Cette dernière n'est pas montée sur scène pour le premier trophée mais a eu droit à un joli (et rare) bisou de son chéri, capté par les caméras, avant qu'il ne vienne récupérer sa statuette sur scène et qu'il lui rende hommage dans son discours.

Pour la seconde fois, Stromae l'a cette fois-ci fait venir avec lui, comme le reste de ses proches présents dans la salle. Récompensé pour son album Multitude, le chanteur de 37 ans était on ne peut plus fier de présenter les stars de l'ombre qui lui ont permis de vivre dans la lumière. Il a d'ailleurs échangé un nouveau bisou sur scène avec sa compagne, sous les yeux attendris des nombreux fans.

Couple à la scène comme à la ville

Si pour de nombreux tourtereaux, amour et travail ne font pas bon ménage, Coralie Barbier et Stromae ne sont pas de cet avis. En couple depuis bientôt dix ans après une rencontre faite chez un ami commun, les deux Belges travaillent également main dans la main. La jeune femme habille son homme et confectionne les tenues de scène très propres à l'artiste. Ils ont même fondé ensemble le label Mosaert. Une collaboration qui fonctionne du tonnerre même si leur plus belle réussite est et restera sûrement leur fils de 4 ans dont quelques photos ont été dévoilées sur les réseaux sociaux.