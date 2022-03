Stromae "pas hyper à l'aise" sur le plateau de Quotidien, la triste raison dévoilée...

Stromae est fin prêt. Ce vendredi 4 mars, son album Multitude sort enfin pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans après neuf ans d'absence. Sa communauté se fait donc une joie de pouvoir écouter les nouveaux morceaux concoctés par le Belge de 36 ans.

Pour donner encore plus envie aux gens, Stromae était présent sur le plateau de Quotidien pour évoquer cet événement. Et autant dire que l'idée de parler de lui en pleine guerre de l'Ukraine n'est pas un exercice qu'il a vraiment apprécié. En voyant débarquer le chanteur, l'animateur Yann Barthès, qui venait de parler de la guerre avec Ksenia Bolchakova, réalisatrice du documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, a forcément évoqué la question avec l'interprète de L'enfer. Et on en était apparemment pas très loin pour lui : "Je suis un humain, forcément ça me touche". Ému, Stromae n'est pas passé par quatre chemins pour traduire sa gêne : "Je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas hyper à l'aise de venir faire la promo de mon album".

Yann Barthès a heureusement chassé cette pensée de l'esprit de Stromae. Si la situation est dramatique en Europe, l'animateur a insisté sur le fait qu'il était important de continuer à divertir et diffuser la culture de quelque façon que ce soit : "On est content de la faire [la promo, ndlr] ! Vous êtes le bienvenu, a-t-il rassuré. Et puis on veut écouter de la musique, ça fait du bien de vous voir et d'écouter de la musique. Il n'y a aucun problème à venir faire de la promo sur une émission de télé".

Sa promotion, Stromae l'a assurée depuis le début. Pour son grand retour, il avait d'ailleurs frappé fort en se faisant interviewer par Anne-Claire Coudray dans le JT de TF1. Cet entretien s'était transformé en interprétation surprise du morceau L'enfer, traduction du mal-être qui a longtemps rongé le mari de Coralie Barbier après un burn-out. Quelques jours plus tard, Stromae montait sur la scène des Victoires de la musique pour interpréter Santé, un autre morceau de son nouvel opus. Des titres à son image, Formidables.