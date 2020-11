Suicide de Djedje Apali : l'émotion d'Aïssa Maïga, "il a mis fin à ses jours..."

Triste conclusion à l'enquête de la police pour retrouver Djedje Apali. L'acteur français né en 1975 était officiellement porté disparu depuis le 13 juillet 2020 mais n'avait pas donné signe de vie depuis bien plus longtemps. Car en juillet dernier, cela faisait déjà plus d'un an que ses proches n'avaient eu aucunes nouvelles de lui. Et vendredi 13 novembre, l'AFP a rapporté la terrible nouvelle, le comédien, est mort.

En fait, l'avis de recherche diffusé cet été a semble-t-il permis aux enquêteurs de faire le lien entre Djedje et une personne qui s'était jetée sous un train, en juillet 2019, en gare de Bezannes. Cette personne n'avait pas pu être identifiée à l'époque, mais le dossier dentaire de Djedje Apali a finalement formellement confirmé qu'il s'agissait bien de son corps.

Une douloureuse annonce qui plonge tout le cinéma français en deuil. C'est d'ailleurs Aïssa Maïga, célèbre comédienne et proche du défunt, qui lui a rendu un bouleversant hommage, sur son compte Instagram : "C'est le coeur lourd que j'ai appris le décès de l'acteur Djedje Apali. Djedje a mis fin à ses jours en juillet 2019. Toutes mes pensées vont a sa famille et à ses proches. Je garde de lui le souvenir ému de nos débuts dans le métier, de nos rêves. Je n'oublierai pas son charme, son charisme incroyables, ni son humour dévastateur. Et bien sur, subsiste le regret de ne pas avoir eu l'occasion de le revoir pour lui dire à nouveau combien il comptait pour nous et lui témoigner toute mon admiration. Prenons soin les uns des autres. Je tiens également à remercier tout.es celles et ceux qui ont relayé l'avis de recherche. Votre réactivité a permis de mettre un coup d'accélérateur à l'enquête. Et de faire émerger la vérité".

Un hommage qui a ému les nombreux abonnés de l'actrice vue dans Il a déjà tes yeux et Prêt à tout. Dans les commentaires, Inna Modja, Stefi Celma ou encore Helene Sy ont également fait part de leur chagrin.