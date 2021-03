Suicide de François Grenier à 39 ans : la vive émotion de Yael Naïm et Renaud Capuçon

Le 17 mars 2021, le discret musicien François Grenier, spécialiste de musique baroque, s'est suicidé à seulement 39 ans, chez lui à Lille. Il souffrait notamment des mesures impactant le monde culturel entre les interdictions de concerts, les annulations de spectacles et la crainte de revenus qui s'envolent. Plusieurs artistes lui ont rendu hommage.

Le journal Le Parisien, qui a suivi les obsèques de François Grenier, a récolté les mots émus de la chanteuse Yael Naim qui avait eu l'occasion de travailler deux fois avec lui. Elle s'est ainsi souvenue d'un "musicien extrêmement doué et passionné" et a évoqué sa "tristesse d'apprendre sa mort". Même sentiment du côté du musicien Renaud Capuçon. "Je connais beaucoup de musiciens qui perdent l'envie, le muscle, le goût de jouer. Les gens nous prennent parfois pour des enfants gâtés nombrilistes, mais nous les artistes, nous vivons pour la scène, pour la rencontre avec le public. On joue avec notre âme. Ne plus faire de concerts, ne plus entendre le téléphone sonner, ne plus voir d'horizon... ça rend fou à force. Le monde de la culture est en train de craquer", a-t-il clamé. En cela, il partage les mêmes peurs que ses confrères artistes du cinéma ou du théâtre, qui interpellent tous les jours leur ministre, Roselyne Bachelot....

Quant à François Grenier, pianiste-claveciniste qui co-dirigeait des ensembles ou donnait des cours dans les écoles, son suicide était en partie expliqué par son compagnon Hervé. "Les concerts, les répétitions hebdomadaires... tout s'était arrêté. L'automne est arrivé comme une deuxième lame. Une nouvelle fois, les plans retombaient à l'eau. Il n'en voyait pas le bout. Il s'inquiétait pour l'avenir. Le doute s'est installé, la déprime. Il y a un mois, il a basculé", a-t-il expliqué. Malgré le choc de sa mort, symbole d'un monde culturel face au désespoir, ses proches ne veulent pas faire de lui "un martyre de la culture en temps de Covid", a martelé sa meilleure amie. D'ailleurs, ils affirment avoir conscience des aides apportées aux artistes et refusent ainsi de rentrer dans la moindre polémique. Tout à leur honneur.