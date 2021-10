Super Nanny : Sylvie Jenaly disparue des écrans, elle révèle la raison de sa longue absence

"Votre Super Nanny fait une pause télé !! Je me consacre désormais à d'autres activités." En 2019, Sylvie Jenaly annonçait stopper l'émission Super Nanny au bout de six années passées sur nos antennes. À l'époque désireuse de relever des défis, la plus célèbre des nounous a ainsi complètement disparu des radars. Elle s'apprête aujourd'hui à faire son grand retour sur TFX avec une toute nouvelle saison de Super Nanny, attendue au mois de novembre. À cette occasion, Sylvie Jenaly a accordé une interview à Télé Star dans laquelle elle raconte ce qu'elle a vécu ces deux dernières années.

"J'ai retrouvé mon métier de gouvernante que j'ai exercé dans une famille présidentielle en Afrique pendant deux ans et demi. Ça a été quelque chose de magique, de fou, un challenge de plus dans ma carrière", a-t-elle confié. Un chapitre de sa vie qui s'est clôturé par son désir de retrouver le milieu télévisuel : "TF1 et moi avions envie de retrouver ces familles en France, en Belgique et en Suisse. Vous savez quand on a goûté à ce type d'expérience, c'est difficile de s'en couper."

Celle qui a succédé à Cathy après sa mort en 2010 des suites d'un cancer s'est ensuite épanchée sur les nouveautés de l'émission avec des thématiques particulières. "Nous allons y aborder des sujets très actuels, comme le télétravail. Avec la Covid et les confinements, beaucoup de parents sont restés à la maison et ont dû trouver comment s'occuper de leurs petits. Cela a bouleversé leur quotidien, un mal pour un bien. J'espère que cela les a soudés, plutôt que séparer. On évoquera aussi l'omniprésence des écrans. Et dans un épisode, l'un de mes coups de coeur, je vais à la rencontre d'un papa au foyer qui s'occupe de ses cinq filles. Il m'a profondément émue." De belles histoires à découvrir très prochainement !