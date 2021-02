Suzanne Somers : Un homme entre chez elle par effraction en plein Facebook Live !

Décidément, Suzanne Somers ne s'ennuie jamais. Quand elle n'a pas à faire avec la présence d'étranges énergumènes sur son territoire, elle prend soin de son corps, de son être, et en divulgue les secrets au grand public. Même pendant le confinement, elle n'avait pas l'occasion de trouver le temps long, elle qui était enfermée chez elle en si douce compagnie. "Nous faisons l'amour pratiquement chaque jour, dans des positions pas très photogéniques, racontait-elle sur Facebook. Mon mari se fait des injections de testostérone le mardi, et on passe une très belle journée le mercredi. On ne se force pas. Je suis d'humeur, lui aussi. Parfois, c'est une fois. Puis parfois, un peu plus tard, on a encore envie parce que, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre pendant cette pandémie ?" Effectivement...