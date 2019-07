Sylvie Tellier et son beau-père complices à vélo sur le Tour de France

Le 23 juillet 2019, Sylvie Tellier (41 ans) a mouillé le maillot pour la bonne cause. La directrice générale du comité Miss France a effectué une étape du Tour de France pour l'association Mécenat Chirurgie Cardiaque. Cette association permet à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France pour se faire opérer lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine par manque de moyens financiers et techniques. Miss France 2002 et d'autres célébrités ont pu récolter des fonds pour les enfants. On pouvait compter également sur Mickaël Landrau,Paul Belmondo, Laurent Maistret, Henri Sannier, Nelson Monfort, Satya Oblet et Philippe Lelièvre.

"Depuis un mois, j'ai une préparation intensive."

Interviewée par le Huffington Post à son arrivée, Sylvie déclare : "Ça a été une étape différente. Il y a moins de monde sur le bord de la route et il fait très très chaud." Il faut dire que c'est la quatrième fois que la maman d'Oscar (9 ans), Margaux (4 ans) et Roméo (1 an) réalise cette performance. Accompagnée d'Éric Ligneron, son beau-père, l'épouse de Laurent confie à La Provence la préparation physique à laquelle elle a eu droit : "J'ai passé une semaine de vacances avec lui [son beau-père, NDLR] et j'alternais vélo et course à pied un jour sur deux. Depuis un mois, j'ai une préparation intensive."

Sur Instagram, la 72e Miss France avait partagé une photographie la veille de l'étape. Elle écrivait : "Et si demain on roulait pour sauver des enfants ? #tourdefrance J-1 #preparation @mecenatcardiaque @letourdefrance @ben_brz #grèvedebrushing" Le même jour, Sylvie Tellier avait également participé à l'opération Pétanque du coeur, organisée par l'association dans les Jardins de la fontaine à Nîmes avec le maire, Jean-Paul Fournier.