Sylvie Vartan confrontée à un concert "apocalyptique" : dépitée, elle partage des images impressionnantes !

La figure des Yéyé a eu une très mauvaise surprise qui aurait pu tourner mal... Sylvie Vartan donnait un concert au Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes dans l'Ain ce 8 septembre mais il a dû être annulé en catastrophe alors que l'artiste était déjà sur scène et que le public vibrait sur les paroles de La Plus belle pour aller danser. En cause ? Un violent orage qui a laissé la chanteuse stupéfaite. Sur son compte Instagram, elle a fait part de sa réaction et est désolée de ne pas avoir pu mener son show jusqu'au bout, face au déferlement de la nature.

"Pendant toutes années passées à chanter jamais je n'ai eu à faire face à ce genre d'expérience. C'était une chose d'être sur scène et de chanter et une autre que de rester assis dans le public recevant des trombes d'eau. Soudain le vent s'est mis à faire voler les partitions des musiciens, la force de la pluie a redoublé et la scène a été subitement inondée. Devant cette vision apocalyptique, la sécurité m'a demandé d'arrêter le concert... et ils ont commencé à faire évacuer les gens", a confié Sylvie Vartan sur Instagram, publiant une vidéo de la scène de déluge.