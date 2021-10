Syncope et perfusion : Une aventurière de Koh-Lanta très affaiblie, "je suis mal..."

Après (et même avant) Koh-Lanta, les candidats ont l'aventure dans la peau. C'est ainsi qu'ils continuent de se surpasser le reste de l'année à travers diverses manifestations sportives. Récemment, plusieurs apprentis Robinson de la saison des 4 Terres (diffusée en 2020 et dont Alexandra est ressortie grande gagnante) ont testé le Marathon des sables au Maroc. La course à pied se déroule dans le Sahara en six étapes, 250 kilomètres et a une particularité : les participants sont en autosuffisance alimentaire. Si Dorian et Mathieu ont réussi à aller jusqu'au bout, Alix a été contrainte d'abandonner... Sur Instagram ce jeudi 7 octobre, l'aventurière aguerrie, au casting de la saison All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende, s'explique.

"J'ai le coeur lourd. J'ai du mal à accepter, lance-t-elle. L'étape 3 se passe dans de le dur mais je franchis l'arche, quelques heures plus tard j'attrape le 'virus' qui circule sur le camp et affecte énormément de coureurs y compris le staff. Je vomis à n'en plus pouvoir, je me déshydrate et passe une nuit difficile sous l'aile de @mathieu_kohlanta qui essaie de faire baisser ma température et ma @sixtine_mrzt qui me remotive plus que jamais." Lui aussi en compétition, son amoureux Mathieu a tout de même pris soin de sa belle.