Tatiana Silva : "Ma plastique m'a apporté beaucoup de chose mais..."

Une longue et fine silhouette, de magnifiques et interminables cheveux bruns, une peau hâlée, un sourire large et lumineux... Tatiana Silva est un rayon de soleil qui égaye la journée des téléspectateurs de TF1. Le 22 septembre prochain, la Belge de 36 ans sort son livre Tout commence par soi, aux éditions Albin Michel, dans lequel elle revient sur son parcours semé d'embûches.

Dotée d'un physique très avantageux, Tatiana Silva n'a malheureusement pas toujours été prise au sérieux et n'a pas toujours eu confiance en elle. Et sa beauté n'y est pas pour rien. "Ma plastique m'a apporté beaucoup de choses mais elle m'a aussi beaucoup freinée", avoue celle qui a été Miss Belgique 2005 dans une interview accordée à Télé Star. Quand on est jolie et sans diplôme, c'est qu'on n'a pas été capable de faire des études ou qu'on est superficielle. Un diplôme, c'est comme une habilitation", confie l'animatrice météo.

Lorsqu'elle s'est présentée au concours de Miss Belgique en 2005, Tatiana Silva ne pensait qu'elle deviendrait reine de beauté, et pourtant. "Je voulais juste rencontrer les partenaires et les sponsors pour trouver un boulot", se souvient l'ex-compagne de Stromae. Malgré son statut de reine de beauté, elle a dû continuer à travailler à côté pour gagne sa vie : "Les Miss Belgique ne sont pas salariées. Comme j'avais un loyer à payer, je faisais princesse le soir et j'étais vendue le jour."

Une fois sa couronne rendue, Tatiana Silva est devenue réceptionniste et c'est là qu'elle a croisé la route d'une cliente qui l'a informée qu'un casting pour la météo allait avoir lieu. Son destin a basculé ce jour-là et Tatiana Silva s'est enfin sentie à sa place le jour où elle a intégré la grande équipe de TF1. "Mon sentiment de légitimité est arrivé quand TF1 m'a engagée parce que je sais qu'ils sont à cheval sur la météo", confie-t-elle. Sa légitimité en fait aujourd'hui plus de doute, portée par des modèles comme Evelyne Dhéliat.

L'intégralité de l'interview de Tatiana Silva est à retrouver dans Télé Star, numéro du 20 septembre 2020.