Taylor Swift étonne avec une robe en cristal très osée aux MTV Video Music Awards

Hier soir se tenaient les MTV Video Music Awards au Prudential Center de Newark dans le New Jersey aux États-Unis. Une soirée exceptionnelle, au cours de laquelle s'est beaucoup démarquée Taylor Swift, la chanteuse pop de 32 ans. La compagne de Joe Alwyn a tout d'abord impressionné le public grâce à sa tenue spectaculaire : une robe "très aérée, partiellement en cristal" rapporte l'AFP, signée Oscar de la Renta (société spécialisée dans les produits de luxe) et créée par le styliste Joseph Cassell Falconer.

Ce dernier s'est d'ailleurs emparé de son compte Instagram pour exposer fièrement sa création aux internautes qui étaient ébahis devant cette tenue et la classe de Taylor Swift. "Elle est tellement magnifique", "C'est ma reine", "Un génie de la mode et des déesses en action" pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Un look d'enfer donc pour la jolie blonde, qui n'a pas fait qu'impressionner par sa tenue car elle a également remporté le prix du meilleur clip vidéo de l'année pour son court-métrage All Too Well.