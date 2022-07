Taylor Swift s'est fiancée à un célèbre et séduisant comédien !

La chanteuse Taylor Swift et son compagnon britannique Joe Alwyn se sont secrètement fiancés, comme l'a révélé le journal The Sun. Un copain de l'acteur du film Conversations With Friends a détaillé dans les colonnes du tabloïd britannique qu'il avait offert à la chanteuse de 32 ans une bague qu'elle ne porte que "derrière des portes closes".

"Taylor et Joe sont incroyablement heureux et très, très amoureux. Ils sont fiancés depuis quelques mois, mais n'en ont parlé qu'à leur entourage intime, essentiellement la famille immédiate et de très vieux amis de confiance. Tout le monde a également juré de garder le secret" a avoué un proche de l'acteur.

Un amour "à l'écart des caméras"

"Encore une fois, seule une poignée de personnes connaissent les détails du mariage et Taylor n'a même pas informé certains membres de son équipe des fiançailles (...) Ils veulent que leur amour reste à l'écart des caméras autant que possible. C'est juste pour eux. Quand ils échangeront leurs voeux, il n'y aura certainement pas de magazine Vogue, Rolling Stone ou Hello! pour couvrir l'événement. Ce sera simple et élégant, comme eux" a t-on également appris. D'après The Sun, "aucun détail spécifique" sur un éventuel mariage n'a été révélé. Impossible également de savoir si les tourtereaux vont officiellement annoncer leurs fiançailles ou non.

Ils avaient commencé à se fréquenter en 2016. Certaines rumeurs laissent à penser que leur idylle aurait débuté à la suite de leur rencontre au Met Gala à New-York. L'interprète de Blank Space sortait tout juste de sa relation avec Tom Hiddleston, l'acteur de Kong: Skull Island, lorsqu'elle est tombée dans les bras de Joe Alwyn. Avant cela, l'artiste américaine a multiplié les conquêtes entre son couple avec Joe des Jonas Brothers, sa relation avec l'acteur Taylor Lautner, avec qui elle a tourné dans le film Valentine's Day, ou encore son histoire avec le chanteur John Mayer. Sans oublier ses aventures avec l'acteur Jake Gyllenhaal, le célèbre DJ Calvin Harris ou encore l'ancien membre des One Direction Harry Styles.

Mais depuis, elle semble bel et bien avoir trouvé chaussure à son pied puisqu'elle serait donc fiancée à son amoureux depuis quelques mois.