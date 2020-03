Teheiura (Koh-Lanta) éliminé : "Jessica n'avait pas besoin de voter contre moi"

Pour sa quatrième participation à Koh-Lanta (TF1), Teheiura n'aura pas fait long feu. Le célèbre aventurier a été éliminé de l'édition L'Île des héros vendredi 13 mars 2020. Un départ qu'il juge un peu prématuré... Pour Purepeople.com, l'ancien membre de l'équipe rouge se livre sur cette expérience.

Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes éliminé ?

Beaucoup de choses (rires) ! Notamment de la déception. Je ne m'attendais pas à sortir aussi tôt même si j'avais 80% de chances de partir. Donc j'étais vraiment déçu, mais sans grande surprise. Je comprends leur stratégie.

Jessica a voté contre vous, comment le prenez-vous ?

Au début, je ne savais pas que c'était elle qui avait voté contre moi. Mais quand je l'ai su, j'ai compris. Elle devait aussi sauver sa peau. Elle arrive dans une équipe déjà composée, elle avait déjà fait une première sortie... elle craignait pour sa place. Je comprends sa position même si, techniquement parlant, en nombre de votes, elle n'avait pas besoin de voter contre moi. Pour s'assurer de pouvoir continuer l'aventure, elle n'avait pas d'autre choix, je la comprends. Et puis, on ne s'était pas non plus promis de ne pas voter l'un contre l'autre. Je comprends sa position. À ce moment-là, j'ai accepté ma sentence.

Comprenez-vous la position des Rouges ?

Je comprends la position des Rouges. Même si, pour moi, ma sortie était un peu trop prématurée. Ils veulent rester soudés en équipe et c'est normal, c'est leur jeu.

Qu'avez-vous à répondre à Claude qui a les larmes aux yeux et se dit très déçu de vous voir partir ?

J'ai été très touché de le voir comme ça. On avait déjà vécu une aventure ensemble, là, on était reparti ensemble. On était content de pouvoir s'affronter sur les épreuves, mais on n'a eu l'occasion de le faire qu'une seule fois... Avant d'être un stratège, c'est un super aventurier. On a tissé des liens forts d'amitié.

Les Rouges ne sont pas si soudés que ça

Malgré quatre participations, aucune victoire. Comment expliquez-vous cela ?

Je pense que c'est tout simplement parce que je ne suis pas un stratège. Et dans un jeu tel que Koh-Lanta, il faut savoir aussi ruser. Ce n'est pas du tout dans ma personnalité, dans mon tempérament. C'est ce qui me manque dans le jeu.

Ne pensez-vous pas que vos arguments contre Éric se sont retournés contre vous ?

Certainement... Mais quelque part, je ne voulais pas qu'ils votent contre Jessica non plus. On s'aide entre candidats ayant déjà participé. Après, je ne pense pas que ce soit cette stratégie de dire qu'il faut éliminer un homme qui a changé la donne. Tout était déjà joué d'avance, je n'aurais rien pu y changer.

Que pensez-vous de l'équipe des Rouges ?

Après coup, je ne les trouve pas si soudés que ça ! Parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord pour voter contre moi. Mais de prime abord, c'était une belle équipe, j'ai été bien accueilli. Et au final, ils m'ont sorti très vite (rires) !

Qu'est-ce qui a été différent sur ce Koh-Lanta par rapport aux précédents ?

Déjà d'être mélangé avec de nouveaux candidats, ça a été une première ! C'était une belle surprise. Et chaque fois, on découvre de nouvelles parties de l'aventure, ce n'est jamais la même chose même si on est quand même un peu mieux préparés mentalement à ce qui nous attend.

Mes filles étaient bien entourées à la maison

Avez-vous souffert de la faim ?

Oui, forcément. Mais je ne le montrais pas. C'est un point négatif pour moi et pour l'équipe. Montrer sa faiblesse, ce n'est pas bon, on peut rapidement transmettre de mauvaises ondes aux autres. Ça crée des doutes aussi sur les épreuves. Il faut toujours être positif même dans les moments les plus durs.

Avez-vous perdu du poids ?

Je ne sais pas du tout, mais certainement parce que, dans Koh-Lanta, on perd toujours les premiers jours.

Comment vivez-vous ce statut d'aventurier par excellence ?

Je le vis bien ! Ça me fait plaisir quand les gens viennent me parler avec bienveillance de mes aventures. Ça me touche beaucoup qu'ils voient en moi quelque chose de positif.

Vous étiez loin de vos filles et votre femme, comment l'avez-vous vécu ?

Là cette fois-ci, je l'ai beaucoup mieux vécu, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Là, je suis parti dans l'idée de me faire plaisir. Je savais qu'à la maison, elles étaient bien entourées. Mes filles ont cette fois-ci compris pourquoi je n'étais pas à la maison.

Vous serez bientôt papa d'un petit garçon, félicitations ! Comment préparez-vous sa naissance ?

Sa chambre est déjà prête ! Et ses grandes soeurs sont très contentes. Nous aussi, forcément. Ce sera le petit prince de la famille, moi je reste le roi (rires). Ce n'est pas notre premier enfant, donc on est quand même assez prêts à l'accueillir dans les meilleures conditions. Je sens aussi l'excitation à la maison. Ça va être notre premier garçon et certainement le dernier enfant de la famille.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.