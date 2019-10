Télé-réalité : Cécile a retrouvé sa fille droguée et prostituée

C'est une bonne nouvelle que l'animateur de Crimes et faits divers (NRJ12) a annoncée mercredi 2 octobre 2019. Il a contacté par téléphone Cécile, ancienne candidate de télé-réalité qui avait lancé un appel à l'aide dans l'émission le 30 septembre après la disparition de sa fille de 13 ans qui se droguait et se prostituait. Et la belle blonde, notamment vue dans L'amour par défauts (W9), a annoncé que sa fille avait été retrouvée.

Cécile a révélé que sa fille s'était rendue chez un membre de leur famille. Très vite, la jeune maman et son ex-compagnon ont donc tout fait pour la mettre en sécurité. "Aujourd'hui, on essaye de mettre en place énormément de choses pour l'aider", a ajouté l'ex-participante d'On a échangé nos mamans (TFX). Lors de leurs retrouvailles, toutes deux se sont serrées dans les bras. Et Cécile a assuré à Léa qu'elle allait tout mettre en oeuvre pour l'aider et qu'elle l'aimait.

La jeune fille n'a pas raconté ce qu'il s'était passé durant les jours au cours desquels elle n'a pas donné de nouvelles. Elle a simplement assuré à sa maman qu'elle ne toucherait plus jamais à la drogue. Même si elle n'est "pas bien encore", Cécile va tout faire pour qu'elle se sorte de la spirale infernale dans laquelle elle s'est empêtrée ces six derniers mois. "On est une famille et tant qu'on s'aime, on va y arriver. Depuis des mois et des mois, on est soutenu par la protection de l'enfance. Et on ne lâche pas", a-t-elle conclu.

Dévastée, Cécile s'était exprimée pour la première fois dans Crimes et faits divers lundi dernier afin qu'on l'aide à retrouver sa fille disparue depuis le 26 septembre. Elle était inquiète, car la dernière fois qu'elle l'avait eue au téléphone, Léa lui avait dit qu'elle n'était pas dans son état normal et qu'elle se "sentait mourir". La belle blonde avait également précisé que, depuis 2015, Léa faisait des fugues à répétitions et qu'avec le papa, ils avaient pris la décision de la placer en foyer en attendant de trouver une solution pour l'aider. "On sait qu'il y a de la prostitution et de la drogue depuis six mois", avait ajouté Cécile.