Télématin : Laura Tenoudji s'éclate avec Laurent Bignolas malgré les critiques

L'ambiance ne semble pas si mauvaise dans les coulisses de l'émission Télématin (France 2). Quelques jours après la publication de témoignages de plusieurs personnes du programme dénonçant l'attitude de l'animateur du programme Laurent Bignolas et de certains dirigeants de France Télévisions, Laura Tenoudji pose tout sourire avec le principal intéressé et d'autres chroniqueurs du programme.



La femme de Christian Estrosi qui tient une chronique depuis 2000 dans l'émission a publié vendredi 4 octobre 2019 sur Instagram des photos immortalisées sur le plateau du célèbre programme matinal. "Télématin un jour Télématin toujours. Bon week-end à tous", a-t-elle écrit. Sur ces instantanés, la jolie blonde de 43 ans s'amuse avec Patrice Romedenne, Carinne Teyssandier, Alex Jaffray et le chef de bande Laurent Bignolas. Des photos très sympathiques qui sont publiées dans un contexte particulier. Un hasard ?