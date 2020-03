The Voice 2020 - Battles : Pascal Obispo en pleurs, Marc Lavoine très partagé

Nouvelle soirée de battles dans The Voice ce samedi 21 mars 2020. Les coachs Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine, ne sont pas au bout de leurs peines puisqu'ils ont une nouvelle fois dû se séparer de jeunes talents. Par groupe de deux, ces derniers ont chanté sur la même chanson. Mais seul un talent sur deux a pu valider son ticket pour la prochaine étape, celle des KO, pour l'autre, c'est la fin de l'aventure. Car cette année, on vous le rappelle, aucun vol de talent n'est possible par les coachs.

Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé de cette nouvelle soirée haute en couleur.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Terence et Manne



Amel Bent a décidé que ses deux talents s'affronteraient sur une chanson de ses deux copains Vitaa et Slimane, Ça va, ça vient. D'un côté, se trouve Terence (27 ans), le gros coup de coeur de la chanteuse, et de l'autre il y a Manne à la voix irrésistible. Lors des répétitions, le duo a du mal à s'accorder et à se laisser de la place. Manne (22 ans) a peur de pas passer les notes et reste sur la réserve au point de s'effacer. Mais Terence, lui, se retrouve dans les paroles de la chanson, ce qui lui permet de s'y donner à coeur.

Sur scène, le défi est relevé. Et la performance de Teerence et Manne est très réussie. Ils ont fait danser tout le monde et ont emballé leur coach Amel. Mais cette dernière doit malheureusement choisir. Elle décide de garder Terence. Il est qualifié pour les KO.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Luis et Pierre



Luis et Pierre sont tous les deux de grands musiciens et de grands talents, "Je les aime à la folie", concède Marc Lavoine en coulisses de l'émission. Pierre, c'est le poète à la voix solide, et Luis est davantage porté par une certaine folie. Ensemble, ils ont chanté sur le morceau mythique Like My Fire de The Doors. C'est la première fois qu'ils vont offrir une prestation sans leurs instruments, un piano pour Pierre et une guitare pour Luis. Une prise de risque qui permet véritablement à leur chant de prendre le relais. Et ça marche !

Face au public, Pierre et Luis offrent un beau moment de complicité. Ce n'est plus une battle mais un véritable duo. Ils font le show sur scène, s'appropriant la scène et jouent avec les coachs, ce qui leur vaut de récolter une méritée standing ovation. Marc Lavoine le sait, c'est son GROS dilemme de l'aventure. Bien qu'il aimerait ne pas avoir à choisir, il finit tout de même par garder Luis. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Ifè et Kim

Ifè (27 ans) avait fait l'unanimité lors de ses auditions à l'aveugle. En plus de s'imposer comme énorme coup de coeur de Marc Lavoine, il avait également séduit les autres coachs tant par son charisme que pour son talent évident. Un moment magique dont ils se souviennent tous. Kim avait quant à elle offert une prestation un peu plus fragile, laquelle avait malgré tout réussi à émouvoir l'artiste qui l'a choisi. Ce dernier les fait répéter sur la chanson de Lomepal, Trop Beau. Marc Lavoine est à la recherche d'un "moment de vérité". Le texte technique du morceau fait qu'Ifè a du mal à se lâcher totalement. Kim de son côté est submergée par la pression.

Mais sur scène, ils donnent l'impression d'être deux chanteurs professionnels et livrent une très belle prestation. Pari réussi donc, Marc Lavoine est sous le charme. Ses camarades notent une préférence pour Ifè qui les a ébloui. Marc Lavoine décide de garder Ifè. Il est qualifié pour les KO.

É QUIPE DE PASCAL OBISPO

Battle entre Jonathan et Ludisou&Nathan



Ludisou et Nathan, frère et soeur originaires de Madagascar, forment le rayon de soleil de l'aventure. Jeunes avec une énergie folle, ils représentent des concurrents de taille. Mais face à eux se trouve Jonathan, à la voix "exceptionnelle". Pascal Obispo mêle leurs talents sur la chanson de Michel Berger, Chanter pour ceux. Pascal se montre très pointilleux en répétitions, n'hésite pas à reprendre les candidats de manière cash pour qu'ils se dépassent. Ludisou rencontre des problèmes pour atteindre une note et peine à trouver sa place autour des deux garçons.



Et pourtant, ce trio est une véritable pépite. Sur scène, l'émotion est à son comble. Pascal Obispo en vient même à lâcher quelques larmes. "C'est rare que Pascal Obispo pleure", s'étonne Amel Bent. "Je comprends l'émotion de Pascal, vous avez réussi à faire d'une chanson qu'on connait bien, une nouvelle chanson", juge Marc Lavoine. Et d'ajouter : "C'est spectaculaire." Lara Fabian "s'envolerait avec Jonathan" quand Amel Bent a un faible pour le duo fraternel. Profondément touché, Pascal Obispo se montre reconnaissant envers les jeunes chanteurs en face de lui. "Les mots ont eu un vrai sens", peine-t-il à lâcher. Son choix est très difficile mais il finit par trancher. "Pardon Jonathan, je vais prendre les petits". Pascal Obispo décide de garder Ludisou&Nathan. Ils sont qualifiés pour les KO.

É QUIPE DE LARA FABIAN

Battle entre Nataly et Jimmy



Nataly a épaté lors de ses auditions avec sa reprise de I'll Never Love Again de Lady Gaga. Sa maîtrise parfaite lui a même valu de recevoir une flopée de compliments de la part des coachs. Une véritable consécration pour la jolie brune qui rêvait depuis longtemps d'intégrer la compétition de la Une auquel sa soeur cadette, Lisa Angell, a déjà participé. Jimmy est lui redoutable grâce à sa puissante voix. Ils ont chanté sur Sorry seems to be the hardest word, de Elton John. Le challenge pour Jimmy est de transmettre l'émotion. Il a besoin de s'imaginer les choses et se met à penser à ses enfants, ce qui lui apporte une nouvelle force.

L'émotion est délivrée sur scène. Lara Fabian laisse d'abord la parole à ses camarades tant elle a du mal à s'exprimer. Ce qui marque tout le monde, c'est la tendresse entre les deux candidats, tous les deux authentiques. Mais la douceur de Jimmy semble faire pencher la balance de son coté d'après les coachs même si Nataly n'a pas manqué d'impressionner. C'est d'ailleurs ce que Lara Fabian retiendra en décidant de garder Nataly. Elle est qualifiée pour les KO.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, Akob, Ludisou & Nathan

Reste à passer en battle : Pia, Tristan, Nessa, Antoine,

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria, Enzo, Gustine, Nataly

Reste à passer en battle : Romain, Margau, Matteo

Amel Bent : Tom, Rita, Toni, Riadh, Terence

Reste à passer en battle : Faiz, Melba, Sarah, Anna

Marc Lavoine : Antoine, Louise, Yoann, Michaël, Antony, Luis, Ifè

Côté audiences, cette nouvelle session de battles a intéressé 5,10 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h30, soit 19,6% du public de quatre ans et plus, en audiences veille selon Médiamétrie.