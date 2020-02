The Voice 2020 : Lara Fabian déchaînée, Pascal Obispo fait une razzia de talents

Nouvelle semaine, nouveaux talents ! Samedi 22 février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le sixième épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les artistes en herbe qui se sont présentés devant eux.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

SAMSON : LEAN ON ME – BILL WITHERS

Samson vient tout droit de Côte d'Ivoire. Chanteur, il tire son épingle du jeu grâce à sa grosse voix au grain cassé, qui peut d'ailleurs prêter à confusion à propos de son âge puisqu'il est seulement âgé de 21 ans. Samson a quitté son pays depuis très longtemps pour suivre sa passion, la musique, mais aussi pour aider sa famille au quotidien. Une situation qui s'est avérée difficile étant donné qu'il a dû quitter tous ses proches. Beaucoup de sacrifices qui l'ont amené ce samedi soir sur la scène de The Voice. Il s'agit pour lui d'une grande opportunité. "Je vois vraiment grand, après The Voice", dit-il en coulisses.

Samson a sans doute eu raison d'y croire puisqu'il a obtenu que Pascal Obispo et Marc Lavoine se retournent. "Tu étais dans l'esprit de la soul. Tu étais vraiment habité", estime le premier coach. Même son de cloche de la part de son acolyte, qui s'est dit "déboîté" par la prestation du jeune homme.

Samson intègre l'équipe de Pascal Obispo.

NESSA : GRENADE – CLARA LUCIANI

Nessa vient de la communauté des gens du voyage. Elle habite partout avec sa caravane et cultive la musique comme une véritable religion. Problème, les Gitans n'autorisent pas les femmes à faire de la scène. En se présentant aux auditions à l'aveugle, Nessa aimerait donc défendre cette cause. Que les fauteuils se retournent ou pas, c'est déjà une victoire pour la jolie brune. "Moi, on ne m'empêchera pas de rêver."

C'est avec une version revisitée du morceau Grenade de Clara Luciani qu'elle tente alors sa chance. Nessa peine à convaincre jusqu'à la dernière note, mais Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine finissent par craquer. Très émue, elle finit par laisser couler quelques larmes et se fait ovationner par le public. "Tu étais dans ta vérité et ça m'a bouleversé. J'en ai eu les frissons", explique notamment Amel Bent.

Nessa intègre l'équipe de Pascal Obispo.

MAXIM : 7 RINGS – ARIANA GRANDE

Maxim a 17 ans et vient du Québec. Son rêve est de devenir une chanteuse internationale à l'image d'Ariana Grande, son idole. C'est d'ailleurs l'un des morceaux à succès de la popstar américaine que Maxim a choisi d'interpréter, 7 rings.

Sur scène, la jeune fille séduit d'entrée Lara Fabian qui, déchaînée, se met à danser sur le rythme de la chanson. Elle est suivie par un Pascal Obispo intrigué et une Amel Bent hésitante. Seul Marc Lavoine reste sur la touche. Mais peu importe, Maxim fait désormais bel et bien partie de l'aventure. Captivante, complète, étincelle de star... font partie des nombreux compliments qu'elle a pu recevoir de la part des coachs. Très sentimentale lorsqu'il s'agit du Canada, Lara Fabian reprend aussitôt son accent québécois lorsqu'elle s'adresse au jeune talent devant elle, suscitant ainsi les petites moqueries, imitations et autres taquineries de la part de ses comparses.

Maxim intègre l'équipe de Lara Fabian.

MAREVA : L'AMOUR EST UN OISEAU REBELLE – MARIA CALLAS

Mareva, 18 ans, vient de l'Aveyron et étudie dans une école de comédie musicale. Depuis son jeune âge, on lui dit qu'elle a une voix lyrique, mais Mareva est largement influencée par le R'n'B depuis toujours. Elle espère transmettre de l'émotion à travers son chant et promet beaucoup de surprises en coulisses.

Et en effet, ce ne sont pas des paroles en l'air puisque Mareva a complètement bousculé les codes de l'opéra traditionnel en ajoutant un couplet revisité de l'oeuvre mythique de Maria Callas avec une touche de modernité. Une fois sa performance terminée, Mareva peut enfin relâcher la pression et laisse couler ses larmes. Bien que seule Amel Bent se soit retournée, la jeune femme peut être fière d'elle. Sa formation classique aux antipodes de son univers en fait un mélange unique.

Mareva intègre l'équipe de Amel Bent.

PIERRE : MON FILS, MA BATAILLE – DANIEL BALAVOINE

Pierre, 30 ans. C'est un euphémisme de dire qu'il a ému les coachs. Avec sa reprise piano-voix du morceau culte de Daniel Balavoine, Pierre a eu vite fait de bouleverser Marc Lavoine. "Tu as quelque chose avec toi de très poétique, pas truqué", estime-t-il. S'il lui reconnaît tout de même quelques faussetés, impossible pour lui de ne pas se retourner. "Je te remercie et je te souhaite la bienvenue au club", conclut-il. Mais rien n'est encore joué puisque Amel Bent a elle aussi tenté sa chance auprès du talent. Malheureusement, le choix de Pierre était déjà fait. "Si éventuellement ça se retournait, j'aurais choisi Marc, donc je suis content qu'il se soit retourné. Il y a eu une connexion et c'est cool", a-t-il réagi, une fois sa prestation terminée.

Pierre intègre l'équipe de Marc Lavoine.

ISILDE : POKER FACE – LADY GAGA

Isilde, 16 ans, vient du Sud de la France et elle est encore en terminale. Sa particularité ? Elle est dyspraxique. Il s'agit d'un trouble neurologique chronique qui apparaît dès l'enfance. Cette maladie se caractérise par ces problèmes de coordination des mouvements en raison d'une mauvaise communication entre le cerveau et le corps. "Ça n'empêche pas la réussite", assure Isilde, pleine de détermination. Et de préciser : "Venir ici, c'est l'aboutissement de plein d'heures de travail et de combat."

Isilde intègre l'équipe de Amel Bent.

TIRSO : TI AMO – UMBERTO TOZZI

Tirso, 28 ans, il vient de La Havane (il a fait le conservatoire à Cuba) et il est à Paris depuis 2013. Il est serveur dans un cabaret parisien où les serveurs chantent pendant le service. Un job qui lui permet de s'en sortir et, en même temps, d'allier passion et travail. Et surprise, il passe son audition le soir de son anniversaire.

Tirso a donc reçu le meilleur des cadeaux en recevant les faveurs de trois des quatre coachs. "Quand tu chantes, la vie est belle", se contente de dire Amel Bent, poussant presque le talent au bord des larmes. Bien qu'il soit fan de Lara Fabian depuis son adolescence comme il le raconte, il se dirige vers un autre choix.

Tirso intègre l'équipe de Pascal Obispo.

SARAH : DERRIÈRE L'AMOUR – JOHNNY HALLYDAY

Sarah, 19 ans, vient de Fresnes en Meurthe-et-Moselle. Elle a la particularité d'avoir l'oreille absolue. C'est entendre une musique, n'importe laquelle, et savoir instantanément de quelles notes elle est composée et pouvoir la reproduire aussitôt. Cela vaut pour n'importe quel instrument. Sarah aime se comparer à une imprimante musicale. Autre particularité : elle a participé à The Voice Kids (saison 1) en 2014. Il s'agissait de son premier concours à la télé, ainsi que de sa première scène à l'époque. Sarah s'était arrêtée aux battles. Son objectif aujourd'hui est d'aller le plus loin possible dans la compétition.

Sarah intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo: Joséphine, Veroushka, Jonathan, Pia, Abi, Akob, Raimana, Tristan, Laure, Samson, Nessa, Tirso

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise, Antony, Ifè, Kim, Julian, Yoann, La Rafamilia, Luis, Kevin, Pierre

Amel Bent : Alexia, Toni, Terrence, Rita, Faiz, Melba, Tom, Riad, Melody, Mareva, Isilde, Sarah

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen, Emmanuel, Amaury, Nataly, Gustine, Margau, Enzo, Maxim