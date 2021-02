The Voice - Amel Bent pas choisie par sa choriste Vanina : "Tout le monde ne comprendra pas..."

Elle a créé la surprise lors du dernier prime de l'émission The Voice diffusé le 20 février 2021 sur TF1. Venue interpréter le titre Laissez-Moi Danser de Dalida lors des auditions à l'aveugle, Vanina est en réalité une choriste et amie d'Amel Bent. Alors, lorsque la femme de Patrick Antonelli s'est retournée et a découvert ce visage qu'elle connaît bien, Amel a vite été submergée d'émotions. Repérée par plusieurs coachs (dont son amie Amel), Vanina a pourtant choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. Un choix mal compris par les internautes et qui a suscité beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux.

On sera toujours dans la même équipe

Suite à la diffusion de l'émission présentée par Nikos Aliagas, Amel Bent a décidé d'adresser un magnifique message à Vanina dans sa story Instagram, afin d'expliquer que le choix de son amie est pour elle, totalement compréhensible. "Ma Vanina, mon amie, tout le monde ne comprendra pas ton choix d'avoir choisi la team de Florent, moi je l'ai compris tout de suite... Tu n'as pas fait tout ce chemin pour qu'on remette en question ton talent et ta valeur en venant chez moi, on aurait ouvert cette porte. Je t'aime et je suis fière de toi... On sera toujours dans la même équipe."