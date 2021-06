The Voice : Une candidate phare cède à la chirurgie esthétique, l'avant/après chirurgie impressionnant !

En 2013, Cécilia Pascal a tenté sa chance dans la deuxième édition de The Voice sur TF1. La saison a finalement été remportée par Yoann Fréget, le petit protégé de Garou. Mais la jeune femme a poursuivi sa carrière musicale et mené à bien des projets personnels. Récemment, elle est devenue maman de son premier enfant... et a passé un grand cap physique.

Sur Instagram mercredi 2 juin 2021, la jolie brune a annoncé avoir eu recours à la chirurgie esthétique afin de gommer l'un de ses complexes. Sur Instagram, elle partage son avant/après bluffant. Cécilia Pascal a affiné son cou, comme elle l'explique. "Merci mille fois au docteur Veber d'avoir fait de la magie sur mon visage. Après la liposuccion du cou, nous avons fait aujourd'hui des injections d'acide hyaluronique afin de redessiner la mâchoire, ce qu'ils appellent la 'jawline'", lance-t-elle.