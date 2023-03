The Voice, une héroïne de la série "Lupin" surprend le jury, Amel Bent subjuguée : "Tu es incroyable !"

Pourquoi se limiter à une seule pratique quand on a une âme d'artiste ? Le samedi 4 mars 2023, les téléspectateurs ont retrouvé une jeune femme qu'ils avait déjà pu apercevoir sur la plateforme Netflix, cette fois-ci dans l'émission The Voice diffusée sur TF1. Ludmilla Makowski, qui est venue tenter de séduire le jury du programme en interprétant le titre Taxi d'Angèle, est effectivement comédienne. Elle a notamment joué le rôle de Claire jeune - incarnée par Ludivine Sagnier à l'âge adulte - dans la série à succès Lupin, auprès d'Omar Sy.

Tu m'as mis les frissons

Elle est un jour au Festival de Cannes pour un court-métrage dans lequel elle joue, un autre sur le plateau de l'émission The Voice. La jeune femme de 24 ans a d'ailleurs frôlé le carton plein avec son interprétation viscérale du tube d'Angèle. Amel Bent s'est retournée très vite, suivie de près par Bigflo & Oli... puis finalement Vianney, en toute fin de course. "J'ai entendu d'abord ta voix, a expliqué Amel Bent. Quelque chose d'assez unique. Tu as quelque chose de très ancien dans la voix. Ce qui est magnifique, c'est que tu as amené quelque chose de très classique dans une chanson qui ne l'est pas du tout. Tu es hyper intelligente. Et quelle interprétation. Quelle incarnation de la chanson, tu m'as mis les frissons. C'est incroyable. Tu es une grande artiste, une grande actrice et une très belle chanteuse !"

Malgré les arguments de chacun, notamment ceux de Bigflo & Oli qui lui proposaient de lui donner des contacts dans le milieu du doublage, c'est Amel Bent qui a récupéré cette "princesse rock'n'roll" dans son équipe. Reste à savoir si Ludmilla Makowski cartonnera tout autant sur TF1 que sur Netflix. En se clôturant sur son passage, cet épisode de The Voice, la plus belle voix, se hisse, en tout cas, en deuxième position du classement des auditions du samedi 4 mars 2023, juste derrière le téléfilm Meurtre en Béarn sur France 3. La première chaîne a effectivement réuni 4,24 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h10, soit une part d'audience de 20,9% sur l'ensemble du public.