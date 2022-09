Thierry Ardisson : Très amoureux d'Audrey Crespo-Mara pour une rare sortie à deux

Depuis qu'il a quitté C8, on le voyait moins dans les médias... Mais lundi dernier, Thierry Ardisson a fait plaisir à ses fans : invité pour la bonne cause à la soirée de l'institut Imagine, qui lutte contre les maladies génétiques, l'animateur a joué le jeu avec son épouse, la journaliste de TF1 (et notamment du portrait de la semaine dans l'émission Sept à Huit), Audrey Crespo-Mara. En couple depuis 2009, tous les deux s'étaient mariés en 2014 devant leurs enfants respectifs (Manon, Ninon et Gaston pour l'animateur, Sékou et Lamine pour sa femme).

Les amoureux ont en effet profité de cette grande vente aux enchères présentée par Gad Elmaleh devant de nombreuses personnalités dont Brigitte Macron, la première dame de France, radieuse et détendue. Bien sûr, on ne sait pas s'ils ont eux-mêmes acheté l'un des 38 objets précieux en compétition, mais on sait cependant que la vente a rapporté plus de 8 millions d'euros à l'institut, qui va pouvoir en faire bénéficier la recherche, et donc, les malades.

Peut-être joueront-ils également à la grande loterie populaire organisée par l'institut : mettant en jeu une Ferrari, pour une mise de 5 euros par personne, elle permettra à l'un des généreux donateurs de changer sa vie en ne donnant qu'une petite somme. Et bien sûr, tout l'argent sera également reversé à l'aide aux malades.

Sanaa, une jeune fille atteinte d'un très rare syndrome, était également présente pour assurer le show, pour le plus grand plaisir de Gad Elmaleh qui s'est montré très protecteur avec elle. Il faut dire que la jeune adolescente de 14 ans n'est pas une totale inconnue : candidate dans The Voice Kids 2022, elle a fait chavirer le coeur de Louane, qui l'a emmenée dans son équipe et sera dans les battles, diffusés sur TF1 à partir de ce soir.

Dans les autres invités, on a pu remarquer notamment Caroline de Maigret, venue sans son compagnon Yarol Poupaud mais qui a passé du temps avec le créateur Christian Louboutin. Caroline Roux était quant à elle venue avec son mari, tout comme la présentatrice Ophélie Meunier. Radieuse, dans une robe blanche en dentelle, la jeune femme a en effet posé avec son époux Matthieu Vergne. Leurs deux enfants (Joseph, 3 ans, et Valentine, 11 mois), étaient quant à eux restés à la maison ! Hoda Roche et Anne Marcassus étaient également présentes.