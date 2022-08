Ophélie Meunier : Sa dernière photo fait le buzz, un détail physique impressionne les internautes

Ophélie Meunier a décidément tout pour être heureuse. Non seulement elle s'épanouit professionnellement grâce à sa carrière de journaliste, elle qui est aux commandes de Zone Interdite sur M6, mais en plus, elle est à la tête d'une jolie petite famille. Avec son mari Mathieu Vergne, épousé en 2018, la jolie brune a accueilli deux enfants, Joseph (3 ans) et une fille, Valentine (1 an le 14 octobre prochain). Deux adorables têtes blondes qui la comblent de bonheur au quotidien.

Maman heureuse, Ophélie Meunier aime faire du sport. Une activité qu'elle pratique même pendant ses vacances. Sur Instagram, elle a partagé une photo d'elle immortalisée par son époux juste après avoir couru au beau milieu du décor resplendissant du sud de la France, à Cassis. "Fait chaud mais ça fait du bien !", a-t-elle légendé. Et il est vrai qu'Ophélie Meunier a tout donné pour son running matinal, comme le prouve son visage rougi par l'effort. Mais c'est sa silhouette qui a impressionné. En effet, debout en train de contempler la mer face à elle dans sa tenue de sport, elle affiche un ventre ultra plat, moins d'un an après son dernier accouchement.

Les internautes ont été bluffés. "Ophélie vous êtes ravissante, quelle sportive", "Vraiment magnifique", "Tu es absolument sublimissime", "Cette jolie demoiselle n'a pas été mannequin pour rien !!", "J'imagine le travail à fournir pour retrouver cette jolie silhouette !!", peut-on lire en commentaires.