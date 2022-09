Thierry (L'amour est dans le pré) n'est plus agriculteur : le drame à l'origine de sa reconversion professionnelle

Chaque lundi, les téléspectateurs de M6 se délectent des aventures des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2022. Le 12 septembre, ce sont Guillaume, Alain, Sébastien et Thierry qui étaient mis en avant lors de l'épisode inédit. Ce sont ensuite d'anciens agriculteurs qui étaient sous le feu des projecteurs dans L'amour vu du pré. Gilles de la saison 8 (2013) a évoqué sa vie amoureuse et Jean-François de la saison 16 (2021) a enfin brisé le silence sur sa rupture (brutale) avec Mélanie. Thierry, participant emblématique de la saison 9 (2014) a quant à lui donné de ses nouvelles. L'occasion de découvrir sa nouvelle vie.

Ce n'est ni avec Isabelle ni Emeline, les deux prétendantes qu'il a rencontrées dans le cadre de l'émission de M6, que Thierry file aujourd'hui le parfait amour. C'est dans les bras de Véronique, avec laquelle il s'est mis en couple à la suite du tournage et qu'il a épousée en mai 2015, qu'il voit la vie en rose. Et leur vie a bien changé depuis. Tous deux ont acquis un énorme camping-car comme ils l'ont dévoilé dans L'amour vu du pré. Un achat qu'ils ont fait à la suite de la reconversion professionnelle de Thierry. "J'ai arrêté la ferme parce que ça ne marchait plus. Je ne suis plus agriculteur. Je travaille dans une commune. Je suis bien dans ma peau", a-t-il déclaré.

Depuis qu'il n'est plus céréalier et éleveur de chèvre, il constate qu'il n'a "plus de problèmes", de finances notamment. "Ce qui a changé aussi c'est que j'ai perdu mon papa en l'espace de quelques heures. On s'est dit qu'il fallait profiter de la vie. C'était un déclic", a poursuivi Véronique. Ainsi, le couple sillonne les routes de France dès que possible pour aller voir des anciens participants de L'amour est dans le pré comme Emeric, révélé en 2018.

Ils profitent également de passer du bon temps avec Carmen, la maman de Thierry. Car oui, bonne nouvelle, la maman de l'ancien agriculteur est apparue dans L'amour vu du pré. Et elle va bien, de quoi réjouir les téléspectateurs qui l'affectionnaient particulièrement.