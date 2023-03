Thierry Lhermitte papa de Louise, Astrée et Victor : il révèle ce que font ses 3 enfants dans la vie

Très pudique lorsqu'il s'agit de parler de sa famille, Thierry Lhermitte s'est quand même prêté au jeu des questions/réponses face à Bernard Montiel, désireux de pousser l'acteur dans ses retranchements. C'est ainsi qu'il a pu recueillir de très rares confidences au sujet de ses trois enfants : Lonny (nom d'artiste de sa fille Louise ndlr), la plus jeune de presque 30 ans, "joue de la musique" et "a fait du violon alto de 6 à 18 ans", Victor, 44 ans, travaille "en restauration au Canada" et Astrée, l'aînée de la fratrie de 48 ans, est une "artiste peintre." Et c'est tout ce que sauront Bernard Montiel et les auditeurs de cet échange timide.

Je suis proche de mes trois enfants

S'il est aussi taiseux au sujet de sa vie de famille et de sa descendance, ce n'est pas parce que Thierry Lhermitte connaît des relations compliquées avec ses filles et son fils, bien au contraire. "Je suis proche de mes trois enfants. En général, ça chauffe un peu à l'adolescence et on se retrouve plus tard. À part avec ma dernière fille, de 22 ans, avec qui j'ai toujours été très lié. Je n'ai pas été le même père pour les trois. L'expérience amène de la sérénité. Je suis gâteau de voir mes enfants avec les leurs, c'est chouette" déclarait-il en 2016. Thierry ne pouvait pas rêver meilleur cadeau pour profiter prochainement d'une Joyeuse retraite !