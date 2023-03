Diaporama : Thierry Lhermitte papa de Louise, Astrée et Victor : il révèle ce que font ses 3 enfants dans la vie

1 / 18 Thierry Lhermitte papa de Louise, Astrée et Victor : il révèle ce que font ses 3 enfants dans la vie

2 / 18 Thierry Lhermitte n'en parle pas beaucoup mais il est un père de famille comblé Thierry Lhermitte lors du photocall lors de la 46ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris © Pascal le Segretain / Pool / Bestimage © BestImage, Pascal Le Segretain / Pool / Bestimage

3 / 18 Avec sa femme Hélène, l'acteur a eu trois enfants : deux filles, Astrée et Louise et un garçon, Victor Thierry Lhermitte et sa femme Hélène - People au concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. L'intégralité des bénéfices de cette soirée servira à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec / Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 18 Avec Bernard Montiel sur RFM, il a évoqué sa vie de papa et ses enfants. La plus jeune Louise s'est fait connaître dans le milieu artistique sous le nom de Lonny, auteure compositrice et interprète Lonny en concert lors du festival Fnac Live sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Le 29 juin 2022 © Jérémy Melloul / Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

5 / 18 Ses deux aînés Astrée et Victor sont respectivement peintre et restaurateur au Canada Thierry Lhermitte à la première du film "Alors On Danse" à l'UGC Ciné Cité Bercy à Paris, le 14 mars 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 18 En papa poule, Thierry Lhermitte est fier de ses enfants, du chemin qu'ils ont parcouru et de ce qu'ils sont devenus Exclusif - Thierry Lhermitte salue le public - Représentation de la pièce de théâtre "Fleurs de soleil" au théâtre Antoine à Paris, France, le 16 mars 2023. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

7 / 18 Même si aucun d'entre eux n'a marché dans ses pas dans le milieu de la comédie ! Thierry Lhermitte - Arrivées à la soirée de la 4ème édition du festival Cinéroman à Nice au cinéma Pathé Gare du Sud le 6 octobre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

9 / 18 Thierry Lhermitte et sa femme Hélène lors de la 22ème édition des "Sapins de Noël des Créateurs" au théâtre des Champs-Elysées. La soirée est placée cette année sous le thème enchanteur "Sapin Vert & Flocons d'Or". Les convives ont pu assister à l'exposition qui était suivie d'une vente aux enchères et d'un dîner. Paris, le 17 novembre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

15 / 18 Lonny en concert lors du festival Fnac Live sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Le 29 juin 2022 © Jérémy Melloul / Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

