Thomas Chisholm poignardé : un juré et des candidats de Top chef réagissent et le soutiennent

L'affaire bouleverse le monde de la cuisine. Ce lundi 16 mai 2022, il a été révélé que Thomas Chisholm avait été poignardé la nuit dernière. L'ancien candidat de Top Chef, vu dans la saison 12 en 2021, a été blessé à l'arrière de la cuisse droite lors d'un événement culinaire à Paris. Les premières informations relayées ont d'abord indiqué qu'un de ses employés était le responsable des faits mais, plus tard, un communiqué est venu démentir ces révélations. "Thomas a été agressé dans le 7e arrondissement de Paris par une personne extérieure à l'équipe. (...) Nous pouvons vous assurer, à cette heure, que son pronostic vital n'est pas engagé", ont mis au clair les équipes du restaurant ChoCho, appartenant au jeune chef.

En commentaires de ce post, Thomas Chisholm a reçu les bons sentiments de sa famille Top Chef, à commencer par le chef de sa brigade dans l'émission, Michel Sarran. "Une grande pensée pour Thomas. Assurez-le de mon soutien", a écrit celui qui a été évincé du programme. Martin Feragus (Top Chef 2020), Pierre Chomet (Top Chef 2021) ou encore Pierre Sang (Top Chef 2011) ont également glissé quelques mots.

La famille Top Chef bouleversée

Sur les réseaux sociaux, on peut par ailleurs retrouver les réactions d'autres ex-candidats, émus par le drame que vient de vivre leur camarade. "Donnons des forces au frérot Toto pour son rétablissement. Triste époque", a indiqué Arnaud Baptiste (Top Chef 2021). Bruno Aubin (Top Chef 2021) a de son côté écrit : "Le coeur lourd. Toutes mes pensées sont pour toi, mon Thomas, remets-toi sur pied au plus vite" et Mohamed Cheikh (Top Chef 2021) a demandé à sa communauté "de prier pour son bon rétablissement".

Il y a aussi Wilfried Romain, grand ami de Thomas et candidat de la nouvelle saison de Top Chef cette année, qui s'est saisi de sa story Instagram pour lâcher un petit "Courage mon poulet", accompagné d'une photo de la victime. Les deux hommes sont très proches depuis leurs débuts communs dans les cuisines de Thierry Marx. C'est Thomas Chisholm qui a d'ailleurs poussé Wilfried à participer à la compétition de M6 cette année. Et récemment, ils ont collaboré chez ChoCho le temps d'une soirée, pendant laquelle quatre plats signatures de Wilfried ont été ajoutés à la carte de Thomas.

Thomas Chisholm est actuellement pris en charge à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et un suspect aurait été interpellé par les forces de l'ordre avant d'être placé en garde à vue.