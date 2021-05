Thomas (Koh-Lanta) ennuyé par les rumeurs de couple avec Myriam : "Ça me fait beaucoup d'histoires..."

Plus que les histoires de trahison et d'élimination, Koh-Lanta passionne pour ses histoires de romance. Bien que le contexte ne se prête pas vraiment à voir naître des idylles, certains aventuriers ont pourtant bel et bien craqué l'un pour l'autre au fil des années comme Jesta Hillmann et Benoît Assadi ou encore Candice Boisson et Jérémy Raffin. Dans l'édition des Armes secrètes actuellement en cours de diffusion sur TF1, ce sont Thomas et Myriam qui attirent tous les regards. Et pour cause, à la fin du mois de mars, nos confrères de Closer ont révélé qu'ils étaient en couple. Le jeune homme aurait même quitté sa petite amie pour sa coéquipière des Jaunes.

Alors forcément, Thomas est amené à se confier sur le sujet lors d'interviews. Dans les pages de Public ce vendredi 21 mai 2021, il s'est montré plutôt évasif, révélant toutefois que cette rumeur lui causait du tort. "Ça me fait rire. J'ai la même relation avec elle qu'avec Mathieu ou Shanice. Ce qui veut dire que je serai en couple avec eux aussi ! Ça me fait beaucoup d'histoires..."

Si l'on peut imaginer que la compagne de Thomas n'apprécie guère les bruits qui courent sur celui qui partagerait sa vie, le candidat a finit par confier que "dans (sa) vie privée, tout va bien !"

Il y a quelques jours déjà, dans Touche pas à mon poste, le rival de Vincent balayait les rumeurs le disant en couple avec Myriam. "Il ne se passe rien ! Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi." De son côté, la professeur d'anglais de 36 ans n'a jamais souhaité s'exprimer sur la nature de leur relation, préférant la discrétion.