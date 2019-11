Thomas Ngijol accusé de plagiat : il craque et insulte violemment CopyComic

Eddie Murphy, Dave Chappelle, Chris Rock... Thomas Ngijol a repris, parfois au mot près, les blagues de célèbres humoristes américains pour les utiliser dans ses propres spectacles. Des cas de plagiat relatés dans la dernière vidéo de CopyComic, le 18 novembre 2019 sur YouTube. Le mystérieux vidéaste avait déjà épinglé Gad Elmaleh, Tomer Sisley ou encore Michael Youn.

Au lieu d'assumer l'évidence, Thomas Ngijol s'en est pris directement à CopyComic sur Instagram, ce mardi 19 novembre 2019. "Alors CopyComic, comme ça, tu veux détrôner le Duc !?? Malheureusement, tu vas te la prendre dans le uc. Vu qu'on est dans l'ère du buzz, on peut dire qu'il y a clairement clash. (...) Un clash, c'est entre deux hommes en face à face, pas entre un homme et un compte Twitter... Mais je vais me plier à tes règles, Copy Caca", écrit l'humoriste de 41 ans.

Le point Godwin est d'ailleurs atteint dès le quatrième paragraphe : "Ton papy, pendant l'Occupation, avait-il balancé des familles juives sous le nom de Copy Nazi ? L'inspecteur Thomas se fera un plaisir de mener l'enquête, petit fils de lâche." Frustré qu'on épingle une partie de son travail, Thomas Ngijol poursuit avec encore plus d'insultes. "Je retourne à ma vie, te laissant toi, pauvre Copy Alcoolo, t'effondrer comme une merde dans la poubelle des réseaux sociaux, vomissant sur la Toile ta frustration de puceau", poursuit-il.

S'ensuivent cinq autres pages de réponse où il se justifie extrait par extrait. "J'ai vu en découvrant le spectacle de Mr Rock que je faisais la même blague que lui et j'ai été sur le cul", "Plagiat ou hommage, appelle ça comme tu veux", peut-on lire dans ses explications.

Après son message tout en intensité, Thomas Ngijol a reçu le soutien de nombreuses personnalités, à l'instar d'Hélène Sy, Issa Doumbia, Mouloud Achour, Nicolas Duvauchelle ou encore le compositeur Vladimir Cauchemar.