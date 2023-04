Thomas Pesquet amoureux d'Anne : photos intimes du couple souvent séparé, qui n'aura pas d'enfants

lls se sont rencontrés au lycée et ne se sont plus jamais quittés. Et ce n'est pas les milliers de kilomètres qui les séparent entre la Terre et l'espace qui risquent de les éloigner. Invité de l'émission C à Vous en avril 2021, Thomas Pesquet avait raconté comment il gardait un contact constant avec sa compagne Anne Mottet même lorsqu'il est en mission spatiale. Car contrairement aux idées reçues, être en couple avec un astronaute ne signifie pas une rupture de contact totale lorsqu'il part dans l'espace.

Thomas Pesquet expliquait ainsi que monter à bord de l'ISS n'est pas synonyme d'isolation puisque l'appareil est équipé d'un téléphone qui permet d'entrer en contact avec "n'importe quel numéro". "Tout le monde passe un peu ses coups de fil le soir. Il y en a toujours un qui est au téléphone sur les 6 ou 7 de l'équipage parce qu'il y a la famille, les amis, les occasions spéciales, les choses comme ça", avait-il révélé.

Dans les colonnes du Parisien Week-end, l'astronaute de 45 ans avait également indiqué la raison pour laquelle il n'avait pas eu d'enfant avec sa compagne. "On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible d'en avoir" a-t-il confié ajoutant qu'il s'agissait "d'un choix de couple". Il faut dire que son métier n'aide pas forcément à avoir des enfants. Il racontait : "Ce n'est pas un métier idéal pour la famille (...) Astronaute, c'est une passion dévorante. Je travaille toute la journée et le soir aussi. Le week-end, je fais du sport, ce qui fait aussi un peu partie du job. C'est un métier qui contamine tout. On se laisse facilement absorber et la famille passe alors en second, malheureusement. Je pense qu'il faut essayer d'en profiter à fond entre les missions et dégager du temps pour ses proches, sinon, les liens se distendent".

Très heureux dans sa vie professionnelle, il compare d'ailleurs son travail à "des vacances en centre aéré. (...) Une parenthèse avec de nouveaux amis, de nouveaux paysages". Pour autant, sa compagne est bien sûr toujours dans ses pensées et il a rapidement envie "de revenir sur sa planète" pour la retrouver. Sur Instagram, Anne Mottet partage d'ailleurs régulièrement leurs moments précieux à deux sur la terre ferme.